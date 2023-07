Especialmente a partir de los 50 años, la mirada sufre el temido envejecimiento. Y es que comienzan a aparecer diversos problemas como la caída de los párpados, la escasez de vello en las cejas, el incremento de las patas de gallo... En definitiva, ciertos inconvenientes que restan luminosidad y brillo al rostro. Aunque una de las cuestiones que más nos preocupa es que la mirada luce mucho más cansada y apagada. Y en esto tienen mucho que ver las pestañas.

Lo cierto es que al igual que el resto de nuestro cuerpo, las pestañas también sufren el imparable efecto del paso del tiempo. Pierden longitud, se vuelven mucho más rígidas, y se tornan menos flexibles y menos densas. ¡Pero tranquila! Porque presumir de unos ojos de infarto no es misión imposible en la edad madura. De hecho, Cari Lapique acaba de desvelarnos su truco de belleza mejor guardado para conseguir una mirada más joven, abierta y revitalizada. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo...

El truco de belleza de Cari Lapique para rejuvenecer su mirada de inmediato

Tenemos más de 150 pestañas en el párpado superior y unas 80 en el inferior, pero al igual que sucede con el cabello, éstas también se pierden. Además, como decimos, a partir de cierta edad las pestañas ya no están tan bonitas, ya que lucen más caídas y cruzadas. ¿La solución infalible de Cari Lapique? El lifting. Pero calma, porque no hablamos de pasar por quirófano, sino del tratamiento de belleza más demandado últimamente.

El lifting de pestañas corrige la curvatura y eleva la pestaña según los requisitos de cada ojo, consiguiendo abrir y rejuvenecer la mirada, y borrando de un plumazo el cansancio.

Este tratamiento se realiza con unas almohadillas de silicona que se ajustan perfectamente al párpado y que, en lugar de 'doblar el pelo', lo estiran y elevan hacia arriba, logrando un efecto de mayor longitud y espesor, y llegando a todos los pelitos, incluso a los más cortos. El siguiente paso es aplicar un producto activador neutralizante. El lifting de pestañas suele demorarse unos 25-30 minutos, y es totalmente indoloro.

En general, este tratamiento no necesita cuidados específicos, solo hay que tener en cuenta que en las primeras 24 horas no se pueden mojar los ojos. Trascurrido este tiempo, ya no hay problema. Además, tampoco hay inconveniente en utilizar máscara de pestañas, desmaquillante o cualquier otro producto cosmético. ¿Te animas a probarlo?