Tener un abdomen firme es el sueño de muchas mujeres. Pero... ¿y si te decimos que conseguirlo es más fácil de lo que piensas? Y es que la genética solo influye en un 30% en la acumulación de grasas en esta zona. Todo lo demás es esfuerzo, constancia y, sobre todo, ejercicio y dieta.

Básicamente tener un vientre liso depende de lo que comes, de cómo lo comes y del ejercicio que practicas. Cambiar tu estilo de vida es el primer paso para lograr tu meta. Evita los alimentos procesados y las bebidas azucaradas, no abuses de las grasas, y añade infusiones depurativas en tu día a día. En cuanto al deporte, lo ideal es combinar el ejercicio cardiovascular con el específico para la zona del la tripa. Siguiendo esto a rajatabla, ya solo te quedará ayudarte con algún que otro tratamiento en cabina para intensificar los resultados. Y el que está probando Hiba Abouk es uno de los más potentes y eficaces. ¿Quieres saber de qué se trata?

El tratamiento en el que confía Hiba Abouk para presumir de tripa fuerte y plana

La actriz ha disfrutado de unas larguísimas vacaciones en Túnez junto a sus hijos. Pero ya está de vuelta en la capital, y una de las primeras cosas que ha hecho nada más poner un pie en Madrid ha sido acudir a su centro de belleza de confianza: Tacha Beauty. Allí ha querido seguir con sus sesiones de Morpheus, un tratamiento que le ayuda a mantener su abdomen de acero: "Para tener el vientre firme, aparte del deporte, me hago unas sesiones de Morpheus. Los resultados son espectaculares", afirma Hiba.

Si nunca habías escuchado hablar de Morpheus debes saber que se trata de una tecnología que actúa sobre el tejido subdérmico corporal para tensar de inmediato y combatir la grasa localizada. Básicamente combina la radiofrecuencia fraccionada con el uso de microagujas ultra finas que penetran en las capas más profundas de la piel potenciando un efecto antienvejecimiento.

Morpheus emite descargas de energía (en forma de radiofrecuencia) logrando coagular la grasa y estimulando intensamente el tensado de los tejidos. Y lo cierto es que se ha convertido en uno de los tratamientos más demandados del momento gracias a que sus resultados son visibles desde la primera sesión. Además, es totalmente indoloro, ya que para evitar cualquier tipo de molestia se utiliza crema anestésica. ¿Lo probarías?