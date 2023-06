El tratamiento con el Carmen Lomana lucirá nuevos glúteos en Marbella

Descubre cómo el ácido hialurónico corporal puede brindarte un efecto push up en los glúteos, a través de la perspectiva de Carmen Lomana. Esta reconocida personalidad de la moda ha compartido su experiencia con este tratamiento estético que realza la figura de manera elegante y sofisticada. Conoce cómo el ácido hialurónico puede ayudarte a lograr glúteos más firmes y voluptuosos, sin cirugías invasivas. ¡Embárcate en esta tendencia de belleza respaldada por Carmen Lomana y transforma tu figura con estilo!

El ácido hialurónico corporal se ha convertido en una opción popular para aquellas que buscan mejorar la apariencia de sus glúteos y lograr un efecto push up sin necesidad de cirugía. Esta técnica, que utiliza inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el volumen y mejorar la forma de los glúteos, ha ganado reconocimiento en el mundo de la estética. En este artículo de belleza, exploraremos cómo el ácido hialurónico corporal puede brindar resultados estéticos notables y descubriremos cómo la reconocida personalidad de la moda, Carmen Lomana, se someterá a este procedimiento para lucir unos glúteos de escándalo en Marbella.

Este principio activo es conocido por sus propiedades hidratantes y de relleno en el campo de la medicina estética. Cuando se aplica en los glúteos, puede ayudar a mejorar la forma y el volumen, brindando un efecto push up natural. Estas inyecciones de ácido hialurónico se administran en el tejido subcutáneo de los glúteos, lo que proporciona un levantamiento y una apariencia más redondeada.

Carmen Lomana apuesta por el ácido hialurónico corporal para elevar sus glúteos

La coleccionista de moda ha compartido junto a su doctor el tratamiento al que se someterá para 'corregir' el aspecto de sus glúteos antes de que empiece el verano. La socialité le expresa a su doctor: "Donde acaba el glúteo y empieza el muslo, ahí tengo como una banana blandita. Como yo no doy un palo al agua, ni hago gimnasia, ni hago nada...Por supuesto, no quiero un trasero a lo Kardashian porque me horroriza."

Esta técnica puede ser una alternativa atractiva para aquellas que desean realzar sus glúteos sin someterse a cirugías invasivas. Además, Carmen ha pedido expresamente que no le den volumen a sus glúteos, sino que mejoren la forma para que parezcan más tersos y bien formados. Es importante tener en cuenta que los resultados del ácido hialurónico corporal no son permanentes y que requerirán retoques a medida que el cuerpo metaboliza el producto. Sin embargo, esta característica se puede considerar como una ventaja para aquellas que desean probar un cambio de imagen temporal sin comprometerse a largo plazo.

El precio y la duración de este tratamiento

Es muy importante elegir un profesional médico cualificado y experimentado para garantizar la seguridad y obtener resultados naturales. Carmen También recomienda tener expectativas realistas y entender los posibles riesgos y efectos secundarios, como enrojecimiento o hinchazón temporal.

La duración del ácido hialurónico en los glúteos puede variar según varios factores, como la calidad del producto utilizado y las características individuales de cada persona. Por lo general, se espera que los resultados del ácido hialurónico corporal en los glúteos duren de 6 meses a 1 año antes de que se necesite un retoque para mantener el efecto.

El coste del tratamiento en España puede variar según la clínica, la ubicación y la experiencia del profesional médico. Se estima que el precio de este procedimiento oscila entre 500 y 1500 euros. Este dependerá de la cantidad de ácido hialurónico requerida y el número de sesiones necesarias para obtener los resultados deseados.