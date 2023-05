De un tiempo a esta parte, muchas buscamos que nuestra piel se vea con ese efecto 'juicy' que aporta un aspecto saludable e hidratado al cutis. Tanto el uso continuo de maquillaje en polvo, como las bases muy densas y los jabones muy agresivos pueden hacer que nuestra piel se vea apagada y seca. Hoy, en nuestra sección de belleza te traemos una rutina facial que acabará para siempre con la sequedad de tu piel de la mano de Anita Matamoros. La influencer nos ha descubierto qué tres productos usa continuamente para que su piel se vea jugosa, hidratada y protegida. Te contamos todos los detalles de su skin care a continuación.

La hija de Makoke y Kiko Matamoros es una gran amante del 'make up no make up'. A la joven le encanta mostrar su rostro al natural, aunque, a veces, también disfruta del maquillaje, pero suele llevar poco. Para ser una abanderada del 'no make up' sólo hay que tener una buena rutina facial; que el cutis esté hidratado y sin imperfecciones. ¿Qué pasos sigue la influencer de 22 años para mantener su piel jugosa y saludable?

Anita Matamoros termina su skin care con protector solar con un poco de color

En primer lugar, la creadora de contenido digital utiliza el nuevo sérum de la firma Avène, concretamente, el Hydrance Boost Sérum. Este producto tiene un alto contenido en ácido hialurónico y vitamina B3, por lo que sella la humedad del rostro hasta 48 horas y refuerza la función barrera. Además, es muy fácil de encontrar en cualquier droguería a un precio de 29,60 euros.

El segundo paso de la rutina de la hermana de Laura Matamoros es aplicar una crema hidratante con textura en gel. Ella ha confiado de nuevo en la firma francesa. El producto que utiliza es el Hydrance Gel en crema y tiene un precio de 29,45 euros. Esta crema tiene una textura ligera y nada oleosa, por lo que la podréis usar si tenéis un cutis mixto o graso.

Por último, para unificar el tono de la piel y protegerla de los rayos UVB, Anita utiliza el fluido solar con color para piel sensible también de Avène. Este último paso es indispensable no sólo para mejorar el aspecto de nuestra piel apagada, sino para prevenir la aparición de manchas y posponer, poco a poco, el envejecimiento prematuro de la piel provocado por el sol. Esta crema con color con SPF 50 tiene un precio de 21,50 euros, y una textura muy ligera y de fácil absorción.