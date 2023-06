Luchar contra la deshidratación, las finas líneas dinámicas y las pieles apagadas puede convertirse en un verdadero desafío. Afortunadamente, en este momento, la que no está al día de las novedades de belleza es porque no quiere, pues hay cientos de prescriptoras de cosméticos que recomiendan los mejores productos para tratar todo tipo de pieles. En esta ocasión, hemos confiado en la opinión de Vanesa Lorenzo y en su nuevo sérum hidratante favorito. Te damos todos los detalles sobre su nueva adquisición y te aseguramos que no dudarás en incorporar este producto a tu neceser de verano.

El nuevo producto que ha incluido la modelo en su rutina facial es el "Oh la Plump" de la firma francés Ulé. Este sérum no tiene rival a la hora de combatir los primeros signos del envejecimiento prematuro y lo mejor es que aparte de tratar los surcos y combatir los radicales libres, brinda a nuestra piel un brillo inigualable con una fórmula ligera y acuosa que enamorará a aquellas que odian los productos grasos y oleosos.

Vanesa Lorenzo nos descubre su sérum hidratante ligero, antiarrugas y con aroma cítrico

Este sérum está formulado con ácido hialurónico, un ingrediente que permite humectar en profundidad la piel deshidratada y reforzar su vitalidad; aceite de castaño, que potencia la hidratación y el efecto del ácido hialurónico gracias a sus azúcares; centella asiática, para mejorar la barrera cutánea defensiva de la piel; y vitamina E extraída directamente de hojas de olivo ecológico que ayuda a reducir notablemente las rojeces, reduce la aparición de líneas de movimiento y aumenta la luminosidad de nuestro rostro. La combinación de estos tres activos trabaja de forma visible para reducir las pequeñas arruguitas y redensificar la piel, logrando una apariencia más joven y saludable.

La textura acuosa de este sérum es una delicia para la piel, ya que se absorbe rápidamente sin dejar residuos grasos o pesados. Por ello, podremos usar inmediatamente después maquillaje o cremas solares sin que afecte al acabado de la piel. Además, su fragancia fresca y cítrica a neroli brinda una experiencia sensorial única que disfrutaremos a lo largo de todo el verano.

¿Dónde podemos encontrar este producto? Muy sencillo, en la página oficial de la firma o en El Corte Inglés. Un frasco de 30 ml de este sérum tiene un precio de 98 euros, aunque también está disponible en el formato de viaje de 10 ml con un precio de 42 euros.