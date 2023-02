Las pestañas nos aportan mucha personalidad a la mirada. Todas queremos tenerlas largas, pobladas y súper rizaditas, aunque a veces es complicado. Lo más común es acudir a las máscaras de pestañas, pero no siempre son efectivas y su duración es mínima. Si quieres conseguir las pestañas perfectas, no te preocupes, hay trucos más allá del maquillaje para conseguir este efecto tan deseado. ¿Quieres saber cuál es? Te lo contamos de la mano de Isa Pantoja. ¡No te lo puedes perder!

Tener unas pestañas largas y densas es el sueño de todas nosotras. Por eso se han puesto tan de moda algunos tratamientos para conseguirlo. Las extensiones de pestañas se han convertido en uno de los más demandados en los salones de belleza y esto, en parte, se debe a que no paramos de vérselo a numerosas influencers y celebrities. La mayoría de ellas no se pueden resistir a este truco y ya se lo hemos visto a algunas como Sara Sálamo, que lo utiliza para evitar tener que maquillarse en exceso. Ahora ha sido el turno de Isa Pantoja, que está encantada con el resultado.

El secreto de Isa Pantoja: extensiones de pestañas

La hija de Isabel Pantoja siempre se muestra muy natural y cercana con sus cerca de 632 mil seguidores y no tiene problema en contar los retoques estéticos a los que se ha sometido. El último que se ha hecho es un tratamiento para potenciar su mirada gracias a las extensiones de pestañas. Y el resultado no nos puede gustar más.

Según cuenta, su sitio favorito para hacérselo es 'Lashes Madrid', un centro de la capital. La joven vive en Cádiz, pero ha aprovechado que ha tenido que subir a Madrid por motivos laborales para acudir a este salón de belleza, que está especializado en cejas, pestañas y uñas. ¿Quieres saber la técnica que ha escogido ella? Te lo contamos.

Existen varias técnicas de extensiones de pestañas, según los resultados que quieras obtener: volumen ruso, efecto máscara mixto... Isa Pantoja se ha decantado por la técnica pelo a pelo. Este efecto es ideal para aquellas personas que no suelen usar máscara de pestañas y que quieren un resultado muy natural y discreto. Se coloca una extensión en cada pestaña natural, con el objetico de conseguir una sensación de más densidad, pero sin exageraciones. ¿Su precio? en este salón en concreto es de 38 euros.

Una vez que tenemos las extensiones puestas también queda la eterna duda... ¿podemos usar rímel con ellas? Desde el centro explican que aplicar máscara de pestañas sobre las extensiones no hará que el efecto se note más, si no que lo que provocará es que las extensiones duren menos. El rímel no deja de ser un producto de maquillaje y te lo tendrás que retirar a diario con algodones y productos desmaquillantes, lo que puede provocar que las extensiones se caigan antes. Por eso, lo mejor es lucirlas tal cual, sin añadidos.

Este tipo de tratamientos suele tener una duración media de unos 90 días (más o menos el ciclo natural de nuestras pestañas), pero la clave está en hacer reposiciones cada 3 o 4 semanas para mantenerlas indefinidamente y que se vean siempre perfectas. Las reposiciones suelen ser algo más baratas, en el caso del salón al que acude Isa es de 25 euros. Así que ya sabes, si tú también quieres lucir unas pestañas extralargas y densas sin necesidad de maquillaje, prueba con el truco de las famosas.