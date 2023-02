El resurgimiento del dot eyeliner, la nueva tendencia en maquillaje

Aunque la historia del eyeliner se remonta a la antigüedad, cuando los egipcios lo utilizaban como símbolo de poder y protección mágica contra el mal de ojo. Hoy en día, el eyeliner se ha convertido en un elemento básico en todo kit de maquillaje, y por ello, constantemente surgen nuevas tendencias sobre él, como es el caso del dot eyeliner.

El dot eyeliner es una tendencia que ha arrasado en el mundo de la belleza pero que no es nada nueva. Se remonta al movimiento grunge de los años 90, en este movimiento rechazaban los estándares clásicos de maquillaje y querían crear una forma revolucionaria y artística de pintarse los ojos. Se trata de una forma minimalista pero muy cool de añadir un toque extra al maquillaje de tus ojos. Esta técnica consiste en añadir pequeños puntos (o únicamente uno) a lo largo de la línea de las pestañas con eyeliner, creando un look único y llamativo. La tendencia dot eyeliner se ha visto en celebridades como Zoe Kravitz, Kara Delevigne y Lola Indigo, haciéndola aún más popular.

Esta tendencia se ha vuelto cada vez más popular debido a su versatilidad. Los puntos pueden colocarse en diferentes patrones. Desde una simple línea de puntos hasta diseños más complejos, dependiendo de las preferencias y la creatividad de cada una. Además, los puntos pueden añadirse a una variedad de estilos de delineado, como el clásico delineado con alas o un smokey eye.

El dot eyeliner nació en los años 90 y vuelve para quedarse esta nueva temporada

Esta tendencia no sólo es popular entre las famosas, sino también entre los aficionados al maquillaje de todo el mundo. La tendencia se ha compartido en las redes sociales y los maquilladores han recreado el look en sus clientas. La tendencia se ha hecho tan popular que las marcas de belleza han empezado a lanzar lápices de ojos diseñados específicamente para crear looks con delineador de puntos. Incluso, han surgido maquillajes específicos en Tik Tok con estos patrones. Algunas inncluso señalan sus propiedades mágicas y que dicen que poner cuatro puntos enmarcando nuestros ojos (en el borde, lagrimal, encima de la pupila y debajo) supone realizar un hechizo con el que atraerás todas las miradas.

Los maquilladores están incorporando esta tendencia en sus sesiones editoriales y en sus looks de pasarela. El delineado de puntos se ha visto en varios desfiles de moda, como los de Christian Dior y Marc Jacobs.

¿Qué necesitas para recrear este look?

Tan solo una mano firme y algo de paciencia. Empieza aplicando tu base de sombra de ojos habituales y, a continuación, utiliza un pincel delineador de punta fina para crear con cuidado una serie de pequeños puntos a lo largo de la línea de las pestañas. Puedes experimentar con el espaciado y el tamaño de los puntos para crear diferentes efectos, e incluso mezclar y combinar colores para conseguir un look único.

Puedes jugar con el número y el tamaño de los puntos para crear un maquillaje único e hipnótico

Si quieres probar por ti este tipo de eyeliner, te damos algunos trucos y consejos. En primer lugar, hazlo mucho. La prueba la técnica antes de intentar un look completo ya que puede llevar algún tiempo cogerle el truco a crear puntos uniformes y consistentes. En segundo lugar, elige un eyeliner alta calidad, ya que esto marcará la diferencia en la precisión y la duración de tu look. Por último, no tengas miedo de experimentar y probar diferentes diseños: no hay una forma correcta o incorrecta de realizar este maquillaje.

El dot eyeliner es una tendencia divertida y creativa que se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de los entusiastas del maquillaje. Con sus raíces en culturas antiguas y su popularidad actual. Está claro que esta tendencia ha venido para quedarse y para que podamos experimentar con ella. Tanto si eres una experta del make up como si acabas de empezar en este mundo, este tipo de eyeliner es una forma estupenda de experimentar con nuevos looks y expresar tu estilo personal.