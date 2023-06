El verano está aquí y, con él, llega la necesidad de proteger nuestra piel del sol. En esta temporada, es fundamental contar con productos que nos brinden una defensa eficaz y cómoda contra los rayos UVA y UVB. Hoy, te presentamos un auténtico tesoro para tu rutina de cuidado solar: el protector solar en barra. Descubre en nuestra sección de belleza los beneficios de este práctico formato, incluyendo el favorito de la famosa influencer Dulceida, junto con otros 5 imprescindibles para mantener tu piel protegida y radiante durante todo el verano.

El protector solar en barra será tu aliado compacto durante los próximos meses. Su formato en stick portátil lo convierte en el compañero ideal para llevar en tu bolso de playa o de viaje. Además, su aplicación precisa y sin derrames te permite proteger zonas específicas de tu rostro y cuerpo, como las mejillas, los hombros, o manchas que quieras cubrir de manera rápida y sin complicaciones. Este nuevo formato sólido facilita la reaplicación del protector solar sin necesidad de ensuciarte las manos. Es ideal para refrescar y reforzar tu protección solar a lo largo del día. ¿Cuál es el favorito de Dulceida?

El protector solar en barra favorito de Dulceida está triunfando este verano

Aida Domenech ha recomendado su nueva firma favorita de protectores solares, y no es otro que Martiderm, concretamente, el Pigment Zero DSP-Cover con protección alta. Lo mejor de este interesante producto es que no sólo protege de la exposición solar, sino que previene y trata las manchas haciéndolas desaparecer con su tratamiento despigmentante. Entre sus componentes podemos encontrar ácido salicílico y ácido kójico, dos principios activos esenciales para acabar con la hiperpigmentación. Además de su formato increíble y de sus beneficios, tiene un precio de tan solo 14,95 euros y dura muchísimo. ¿Quieres conocer otros protectores solares en stick? Desliza para descubrir nuestra selección en la galería. ¡Corre, porque están volando de las droguerías!