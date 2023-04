¿Estáis buscando renovar vuestro neceser de maquillaje y no sabéis en qué productos podéis confiar? Hoy, te traemos la solución de la mano de Nati Abascal que nos ha recomendado su firma de maquillaje favorita y un producto de belleza que usa todos los días. Si eres de las que ama el maquillaje sutil, natural y sin estridencias quédate hasta el final, pues esta firma está arrasando entre las mujeres más elegantes. ¡Te contamos todos los detalles a continuación!

La modelo siempre ha estado en contacto con una plétora de firmas de belleza. Sin una buena sombra de ojos ahumada Nati no sale de casa y le da igual usar tonos café, rosas delicados o brillos sutiles. Eso sí, en la mayoría de sus looks beauty siempre muestra tonos clásicos, los colores vibrantes o muy saturados los tiene enterrados en un cajón. Hoy, nos ha desvelado la firma que utiliza desde hace tiempo y no es otra que la inigualable Charlotte Tilbury. Esta firma londinense está completamente en boga y se caracteriza por la calidad de sus pigmentos, así como la innovación de sus fórmulas y el formato lujoso de sus productos.

Nati Abascal apuesta por el maquillaje más viral de los últimos meses

La sevillana ha admitido que usa uno de los productos más virales de la temporada. Se trata de la colección Pillow Talk de la firma que cuenta con una gran lista de rubores e iluminadores con aplicador de almohadilla con unos pigmentos súper naturales y que quedan preciosos. Ambos productos vienen en formato crema y son ideales para darle a tu rostro un efecto glow instantáneo. Lo malo es que han estado agotados por mucho tiempo, pero de nuevo están disponibles en la página oficial de la marca.

La crema de multiusos que Nati recomienda

Además de estos imprescindibles de maquillaje, la sevillana ha recomendado una crema para hidratar las manos y las cutículas que dice tener siempre en su mesilla de noche. La crema pertenece a la firma Elizabeth Arden, concretamente, el modelo 8 Hour Cream Skin Protectant. Esta crema se usa para hidratar tanto manos agrietadas, codos y rodillas, pero muchos maquilladores la usan para darle luz al rostro. Así que podéis incluirla en vuestra rutina facial si tenéis piel seca, labios agrietados o queréis que vuestros párpados brillen con luz propia.

Desliza para descubrir en la galería todos los productos favoritos de Nati Abascal, son realmente increíbles.