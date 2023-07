El perfume 'monogotas' edición limitada de Mercadona inspirado en una firma cara (por 4 euros)

En 2021 la firma milanesa Moschino sacó en su colección de llamativos perfumes el llamado Toy2 Bubble gum. Este original y dulcísimo perfume no ha dejado de multiplicar sus ventas y de colarse en las listas de deseos de las amantes de los perfumes azucarados. El packaging de este superventas es un oso en color rosa chicle con aspecto de gominola. No obstante, no es el frasco más emblemático de la firma; recordemos el 'Fresh Couture' inspirado en un bote de limpieza de cristales que es ya una leyenda de la marca. Mercadona, que no deja de reinventarse, ha sacado un perfume de 4 euros en su línea 'Monogotas' bien parecido al Toy2 Bubble gum. Te desvelamos los detalles a continuación.

Toy2 Bubble gum es una creación del reputado perfumista Olivier Pescheux. La nariz de este francés ha estado detrás de las firmas de perfumes más importantes del mundo, desde Parfums de Marly, pasando por Diptyque, Dior, Versace, Kenzo o Yves Saint Laurent entre otras muchas.

Mercadona se inspira en Moschino para su edición limitada más veraniega y dulce

Entra las notas olfativas que encontramos en Toy 2 Bubble Gum de Moschino encontramos ingredientes súper dulces. En las notas de salida predominan los cítricos como la naranja amarga, el limón y las frutas confitadas, ideales para verano; en las de corazón, las que permanecen después el impacto inicial, una explosión de goma de mascar, rosas, canela, jengibre, melocotón y mora. Por último, en las notas de fondo, es decir, el sutil aroma que queda en la piel tras muchas horas desde la aplicación, encontramos almizcle, ambrozan y cedro. En definitiva un perfume no apto para diabéticas, pero compensado con una parte cítrica, más fresca y veraniega. Este perfume tiene un precio de 79,99 euros y esta disponible en Sephora.

Ahora podemos encontrar 'Candy', la nueva edición limitada de 'Monogotas' de Mercadona, con un aroma bien parecido al de la firma italiana. Esta fragancia se caracteriza por una combinación irresistible de fresa y nata, que evoca instantáneamente a una tienda de chucherías. En su salida, se percibe una explosión cítrica de naranja que se fusiona armoniosamente con la frescura de la fresa y que coincide con la de Moschino. En el corazón, las notas de frambuesa, fresa y leche se entrelazan creando un bouquet fragante y apetitoso. La base del perfume revela una suavidad y dulzura incomparables, gracias a las notas cremosas y la cálida esencia de vainilla. ¿Lo mejor? Es que ahora puede ser tuyo por sólo 4 euros. ¡Corre a Mercadona antes de que se agote!