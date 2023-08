Vicky Martín Berrocal está explotando el verano al máximo. Ha estado en Ibiza, Formentera, Mallorca, Saint Tropez, Mónaco, Cerdeña... Lo cierto es que la diseñadora no ha parado. Y claro, con este ritmo de vida es complicado mantener la dieta. Hace pocos días su hija, Alba Díaz (que la ha acompañado en casi todos sus viajes), reconocía que había engordado 5 kilos desde que diese comienzo la época estival. Pero eso sí, la influencer no ha dudado en aclarar que esto no es algo que le preocupe en absoluto, ya que en septiembre tiene pensando retomar su rutina de comer bien e ir al gimnasio, con calma.

Sea como sea, todos los expertos coinciden en que la clave para mantener a raya la bascula en estos meses de calor es buscar el equilibrio. Y por ello Vicky Martín Berrocal, siempre que puede, trata de apostar por comidas saludables. De hecho, hoy mismo acaba de desvelarnos cuál es su nuevo desayuno favorito, y no puede ser más sano, nutritivo y apetecible. ¿Quieres saber de qué se trata?

El desayuno de Vicky Martín Berrocal es perfecto para ganar energía sin engordar ni un gramo

¡Nos encanta desayunar rico! Sobre todo en verano, que tenemos más tiempo para disfrutarlo. Y la buena noticia es que ahora, que ya se nos están terminando las ideas sanas para las primeras horas del día, Vicky Martín Berrocal nos ha inspirado con un desayuno completo, bajo en calorías y de lo más saciante: tostadas con aguacate, jamón serrano y semillas de lino.

Lo cierto es que en muchas ocasiones cuando oímos la palabra grasa huimos despavoridas. Pero el aguacate cuenta con grasas buenas, cardiosaludables, que ejercen efectos positivos en nuestra salud y a las que no debemos temer. Además, el aguacate es fuente de vitamina E, un potente antioxidante que el resto de las frutas apenas tienen.

Respecto al jamón serrano, tiene propiedades similares al aceite de oliva, ya que la mitad de sus grasas son insaturadas. ¿Otro beneficio sorprendente? Las proteínas de alta calidad que contiene contribuyen a luchar contra el estrés.

Pero ojo, porque Vicky Martín Berrocal también nos ha descubierto su nueva bebida preferida para el desayuno: el té con caléndula. Y apunta, porque cuenta con muchas bondades que quizás desconocías. Y es que gracias a sus propiedades antisépticas y antibacterianas, ayuda a combatir gripes y resfriados. Además, resulta ideal para combatir la hinchazón y otros problemas intestinales. ¿A qué esperas para probar esta infusión?