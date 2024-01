El invierno trae consigo no solo el frío, sino también la necesidad de ajustar nuestra rutina de maquillaje. Las bajas temperaturas pueden afectar la piel, especialmente a aquellas personas con tendencia a la sequedad. En esta temporada, los coloretes en crema se convierten en aliados indispensables para lograr un look radiante y jugoso, evitando que la piel luzca reseca con los tradicionales polvos que pueden resecar más todavía el cutis. Hoy, Anabel Pantoja nos ha descubierto su nuevo y baratísimo colorete en crema ideal para pieles secas que tienes que conocer. ¡Te traemos 5 alternativas a su blush que triunfarán este año!

Entre las aficionadas al maquillaje que comparten sus secretos de belleza bien se sabe que un buen colorete en crema no puede faltar. la sobrina de Isabel Pantoja ha revelado su última adquisición: el colorete en crema Cheek Heat Gel-Cream Blush de Maybelline New York. Este producto se ha vuelto un imprescindible en su rutina, y no es de extrañar dada la versatilidad y luminosidad que aportan los coloretes de esta nueva línea.

Remata tu maquillaje con el colorete en crema de Anabel Pantoja

Los coloretes en crema, como Cheek Heat, ofrecen una textura única de gel-crema a base de agua. Esta fórmula, enriquecida con pigmentos de colores, logra crear un rubor puro y luminoso de aspecto natural. Su aplicación sencilla y su capacidad para fundirse con la piel hace que estos coloretes proporcionen un acabado fresco y radiante, perfecto para combatir el aspecto apagado que a menudo trae consigo el invierno. ¿Lo mejor? Es súper fácil de encontrar en perfumerías como Primor, Druni, El Corte Inglés o la propia página web de la firma a un precio de tan solo 4,94 euros.

A la hora de elegir el tono adecuado, es esencial considerar el tono de piel. Para pieles claras, los tonos rosados y melocotón ofrecen un toque de frescura, mientras que las pieles más oscuras pueden optar por tonos cálidos como el terracota o el bronce. La clave está en lograr una apariencia natural y saludable, evitando colores demasiado intensos que puedan resultar poco favorecedores.

Aplicar el colorete en crema de manera correcta es crucial para obtener el mejor resultado. En lugar de utilizar brochas, es recomendable aplicarlo con las yemas de los dedos o una esponja de tipo beauty blender, difuminándolo suavemente sobre las mejillas. Además, es esencial evitar errores comunes, como aplicar demasiado producto de una vez o no difuminar adecuadamente, para garantizar un resultado armonioso.

Para rematar el maquillaje, no hay que olvidar el toque final: el iluminador. Aplicar una pequeña cantidad en los puntos altos del rostro, como pómulos, puente de la nariz y arco de Cupido, proporciona un brillo adicional y realza la luminosidad de la piel. Este paso sutil pero efectivo completa el look. ¡Ten cuidado! Si tienes más de 40 años y tienes patas de gallo, el iluminador podría marcar aún más las arrugas.