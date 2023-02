Victoria Federica de Marichalar y Borbón, ¿qué podemos decir sobre ella que no se sepa ya? La mayoría de nosotras descubrimos a la joven en otoño del año 2021 cuando abrió su cuenta de Instagram al público - y menos mal-. Con su debut en las redes su nombre no ha dejado de sonar en las mejores fiestas del mundo. Lo raro es estar en un 'sarao' sin ella; desfiles de moda en París, fiestas con las influencers que más destacan en la actualidad y no nos extrañaría -de hecho, nos encantaría- que Netflix hiciera un reality sobre su vida. Lo cierto es que con su gran carisma, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha visto crecer su popularidad en los últimos meses.

De hecho, tan solo hay que ver sus espectaculares puestas en escena para entender el porqué de su fama. La última aparición pública tuvo lugar en la pasada gala de los Goya donde corroboró su pasión por la moda, como hace siempre, con un look de estilo años 20 que no pasó inadvertido.

Aunque, tocada por la varita mágica de la genética, su esbelta figura también protagoniza un sinfín de titulares fruto del grado de tonificación que posee su cuerpo. En especial, su vientre plano y cuello largo de cisne.

Victoria Federica contrata al entrenador personal más influyente

Una figura atlética completamente justificada si has visto alguna de sus últimas de sus rutinas, al final, como ya os contábamos, lo suyo es fruto de la genética pero también ha probado algunas disciplinas deportivas bajo las directrices de un reconocido entrenador personal, Miguel Lordán. Su nombre te suena, ¿verdad?

Mltrainer, como se le conoce en el mundillo fitness, es el hombre que hay detrás de rostros conocidos como Mar Saura, la actriz Esther Acebo o Iker Casillas. No obstante, pese a que no estamos acostumbradas a ver a Victoria Federica haciendo ejercicio, como ya te adelantábamos, se ha propuesto esculpir el cuerpo tal y como hacen todas las estrellas patrias. Pero no lo hace sola, su mejor amiga Rocío Laffón la acompaña en esta nueva aventura.

Bajo estas estas líneas, la sobrina de Felipe VI posa en clave sport con sudadera oversize de color blanco, pantalón de tipo leggins en gris. Pero lo más destacable de su última aparición, han sido los dos accesorios que culminaban el estilismo. Por un lado, unos calcetines decorados con franjas azules; una pieza que no había llevado hasta el momento pero que es, sin duda, una gran aliada para aportar un toque formal a un estilismo en clave sport. Por otro, unas deportivas de colores.

Pero, pese a que no la hemos visto entrenar todavía, sí sabemos qué tipo de rutina sigue ML Mltrainer. Son rutinas muy rápidas de entrenamiento funcional, donde juega con cargas poco pesadas, cortas, de unos 30 minutos, pero muy cañeras y sin descanso.

Victoria de Marichalar y Bordón: todos los deportes que domina

Como ya te contábamos, el cuerpo de Victoria siempre ha sido firme y fibrado. Lo cierto es que la joven ha potenciado y activado sus músculos a través de infinidad de deportes que, desde hace años, compagina con sus estudios o, más recientemente, con su carrera como personaje influyente. Por todos es sabido que es una apasionada del esquí y de la hípica. De hecho, la hemos visto desde muy pequeña protagonizando posados junto y al final convirtió esta afición en pasión e incluso ha participando en competiciones de obstáculos.

En cuanto al esquí, la joven se escapa siempre que puede a esquiar con amigos. Desde luego, Victoria es una apasionada del deporte y, por ello, en estos años no hemos parado de verla probar todo tipo de disciplinas. ¿La veremos lucir abdominales este verano?