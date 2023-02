¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto de Raquel Revuelta para mantenerse estupenda? Pues lo cierto es que los milagros no existen, y un tipazo así a los 55 años solo se consigue con tesón y fuerza de voluntad. La modelo, además de practicar ejercicio de manera habitual, también sigue una dieta saludable y equilibrada, especialmente rica en proteínas, para combatir la temida flacidez. Y si te interesa saber qué incluye exactamente en sus platos, estás de suerte, porque ahora acaba de desvelarnos cuál es su apuesta para el desayuno. ¿Te gustaría perder peso? Entonces esto te interesa...

Raquel Revuelta nos revela su desayuno favorito para limpiarse y ganar energía

"El desayuno es la comida más importante del día". Lo hemos escuchado cientos de veces. Da igual que los expertos no dejen de recordárnoslo, muchas veces seguimos desayunando poco o mal, ya sea porque nos levantamos sin apetito o porque llevamos mucha prisa y comemos lo primero que pillamos. Pero si quieres mantener a raya la báscula y además, mantenerte saciada para no acabar cayendo en el temido picoteo, debes empezar a desayunar bien. Y la propuesta de Raquel Revuelta te va a encantar, porque no vas a renunciar a disfrutar.

Lo dicen todos los nutricionistas: los carbohidratos son clave para conseguir la energía que necesitamos en el día a día. Aunque por miedo a coger peso en muchas ocasiones seguimos tratando de evitarlos. ¡Error! Es imprescindible que estén incluidos en nuestro desayuno. La modelo lo sabe, y por eso opta por una buena tostada integral. Eso sí, la acompaña de aguacate.

La popularidad del aguacate ha crecido como la espuma en los últimos tiempos debido a que es una de las frutas más completas que existen. Es rico en vitaminas y minerales, y tiene una buena cantidad de proteína, fibra y grasas saludables. Y no te preocupes, porque solo aporta 230 calorías por unidad.

¿Para beber? Además de un café desnatado, Raquel Revuelta también se prepara un batido de lo más completo y saludable. ¿Qué ingredientes incluye? Plátano, mandarina, pera, apio, jengibre y un poco de hielo, para hacerlo más refrescante.

Cada día son más las famosas que se apuntan a las bebidas y zumos llenos de vitaminas y fibra que cuidan el organismo y mantienen el peso bajo control. Pero aunque hay de muchos tipos, lo cierto es que los batidos détox, como este, siempre serán los infalibles a la hora de depurarnos y ver resultados en la quema de grasas.

Además, debes saber que el jengibre tiene propiedades desintoxicantes, mejora la digestión y ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo. ¿Más beneficios? Posee gingerol, un compuesto que actúa como antiinflamatorio natural y favorece la pérdida de peso. Aunque también el apio es un buen aliado en el objetivo de adelgazar, ya que tiene propiedades depurativas, hidratantes y diuréticas. Otro plus es que ayuda a limpiar el organismo de toxinas acumuladas. ¿Te animas a probar ya el desayuno de Raquel Revuelta?