Eugenia Silva, figura destacada en el mundo de la moda y la belleza, ha dejado a todos sorprendidos con un cambio de look audaz y lleno de estilo. La famosa modelo, empresaria e influencer ha decidido decir adiós a su característica melena lisa con raya en medio y dar la bienvenida a unos rizos llenos de vida, acompañados por un favorecedor flequillo. Este giro en su estilo ha llegado en el momento perfecto, justo en la temporada estival, llevando su encanto y carisma a un nuevo nivel. ¿Cómo podemos conseguir su melena rizada? En esta ocasión, te traemos algunos productos que te ayudarán a formar tus rizos adecuadamente.

El verano es la época del año perfecta para experimentar con nuevos looks y abrazar la belleza natural de nuestro cabello. Eugenia Silva nos ha demostrado que los rizos y el flequillo pueden transformar por completo una imagen, brindando movimiento, frescura y juventud a su apariencia.

¿Cómo conseguir la melena rizada de Eugenia Silva este verano?

Si deseas conseguir unos rizos tan espectaculares como los de Eugenia Silva, es fundamental contar con los productos adecuados para resaltar y definir tu cabello. Hoy te traemos algunas opciones que te ayudarán a lograr unos rizos envidiables.

La hidratación es clave para mantener unos rizos suaves y brillantes. Opta por mascarillas ricas en ingredientes naturales que nutran y fortalezcan tu cabello, preparándolo para formar rizos bien definidos. Otra buenísima opción es incorporar cremas de peinado para cabello rizado en tu rutina capilar. Estas cremas son ideales para controlar el encrespamiento y resaltar la forma de tus rizos. Aplica una cantidad adecuada de crema en el cabello húmedo, de medios a puntas, y distribúyela con suavidad para obtener un resultado impecable.

Los champús sin sulfatos son ideales para mantener la hidratación y la salud de tus rizos. Estos productos limpian el cabello sin eliminar los aceites naturales, permitiendo que tus rizos se formen con mayor facilidad. Después de un buen lavado no puedes dejar de usar sprays salinos para conseguir un efecto playero. Si no tienes rizos naturales, no te preocupes, los sprays salinos te ayudarán a conseguir ese look desenfadado y surfero allá donde vayas. Rocía el spray en el cabello húmedo y amasa suavemente con las manos para obtener unas ondas naturales y con textura.