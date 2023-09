Casi sin darnos cuenta ha llegado septiembre. Y con este nuevo mes llega también el momento de ponerse en serio con la alimentación saludable y el deporte. Si quieres empezar el curso sintiéndote más ligera, comienza por revisar tus comidas y deshecha de tu despensa los dulces y las grasas saturadas: bollería industrial, patatas fritas, golosinas... Pero tranquila, cuidarse no significa que tengas que pasar hambre. Hay opciones infalibles que te ayudarán a deshincharte y saciar tu apetito durante horas. ¿Entre ellas? Los smothies naturales. Y estás de suerte, porque si todavía no has probado ninguno (o no tienes un claro favorito), Virginia Troconis nos ha desvelado un batido depurativo de lo más rico y eficaz. ¡Atenta!

Virginia Troconis confía en un batido détox verde para acabar con los excesos del verano

Cada día son más las famosas que confían en los batidos llenos de vitaminas, antioxidantes y fibra para cuidar el organismo desde el interior y mantener la báscula a raya. Pero aunque hay de muchos tipos, lo cierto es que los batidos verdes siempre serán los mejores aliados a la hora de depurarnos y sentirnos más ligeras. Y apunta, porque uno de los mejores es el que nos propone la mujer de 'Manuel Díaz El Cordobés'. ¿Qué ingredientes contiene exactamente? Apio, jengibre, kale, pepino y limón. ¡Una auténtica bomba de salud!

Lo cierto es que en septiembre basta con adaptar un poco nuestra alimentación (e incluir algunas rutinas saludables) para sentirnos más ligeras, acelerar nuestro metabolismo, perder peso y deshacernos de la odiosa retención de líquidos. Y el batido détox preferido de la venezolana consigue todo eso. ¿Cómo se elabora este smothie natural? ¡Muy fácil! Solo tienes que añadir el pepino, el kale y el jengibre rayados a la licuadora, agregar el jugo de medio limón y algunas varas de apio y, finalmente, sumar un gran vaso de agua. Puedes tomarlo a temperatura ambiente, un poco refrigerado o con un par de hielos. ¡Tú decides cómo te gusta más!

Los nutricionistas recomiendan tomar cinco raciones de frutas y verduras al día, pero reconozcámoslo, a veces no es fácil. Así que tomarlas trituradas en un batido depurativo como el de Virginia Troconis es una buena forma de cumplir el objetivo. ¡Pruébalo ya!