¡Empieza la carrera! Estamos ya muy cerca del mes de mayo y ha llegado el momento de ponerse a tope con la alimentación sana y el deporte. Si quieres llegar a verano sintiéndote más ligera comienza por revisar tus comidas y deshecha de tu despensa la bollería industrial, las patatas, y otras tentaciones poco saludables. Pero tranquila, porque la 'operación bikini' no significa que tengas que pasar hambre. Hay opciones deliciosas que te ayudarán a perder peso y saciar tu apetito durante horas. ¿Entre ellas? Los smothies naturales. Y lo mejor es que ahora Makoke acaba de desvelarnos la receta de su batido healthy preferido.

El batido de Makoke es tu mejor aliado para combatir el hambre entre horas y perder peso

Desde hace algún tiempo los smothies y los zumos forman parte de la dieta diaria de la colaboradora de Telecinco. Pero ojo, porque Makoke tiene muy claro qué ingredientes deben estar incluidos en sus batidos para mantener la báscula a raya y ganar un chute de energía. ¿Quieres saber qué incluye en su receta estrella? Apunta: espinacas, frutos rojos, medio plátano y proteínas.

"Mezclo espinacas crudas, frutos rojos congelados, medio plátano y un cacito de proteínas. Solo hay que batir con agua. Aunque también queda bien con leche de almendras. Y yo con este batido ya aguanto hasta la hora de comer", explica la malagueña.

La exmujer de Kiko Matamoros practica deporte a diario, y por ello nunca olvida la importancia que tiene introducir correctamente proteínas en sus comidas para ganar masa muscular. Por este motivo incluye siempre en sus batidos suplementos en polvo. Lo cierto es que aunque estas bebidas se pueden tomar en casi cualquier momento del día, los expertos recomiendan hacerlo después de los entrenamientos. En concreto 30 minutos máximo después de hacer ejercicio, que es cuando el músculo está más receptivo y tiene un mejor efecto.

Pero si no haces deporte, no hay problema, porque el batido de Makoke también es ideal para tomar en el desayuno o a media mañana, para controlar el hambre y no devorar al llegar a la comida. Pruébalo ya, está delicioso y no aporta apenas calorías. ¡Sigue bajando para conocer todos sus beneficios!