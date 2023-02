La piel de los labios es diferente a la del rostro. Es muy fina, sensible y frágil y, al carecer de melanina y glándulas sebáceas, no tiene protección frente a las agresiones externas. El viento y el frío son los principales culpables de sufrir grietas y sequedad, por ello, especialmente en invierno, es necesario sumar un extra de cuidados a nuestra boca.

En primer lugar, es imprescindible exfoliar. Los labios son muy delicados, pero, aunque no acumulan células muertas, también requieren de una buena exfoliación para retirar los pequeños pellejos que se acumulan. Debes hacerlo con un producto específico (o también con aceite y un poco de azúcar), haciendo un masaje en sentido circular de una forma muy suave. Realízalo al menos una vez por semana, o dos cuando los notes muy estropeados y agrietados.

¿El segundo mandamiento clave? Hidratar al máximo. Es fundamental tener hidratados tanto los labios como su contorno. Utiliza tratamientos específicos que mejoren la textura y flexibilidad de la piel, nutriendo y reparando. Y apunta, porque para lograr este objetivo hay un cosmético que no puede faltar en tu neceser: el bálsamo labial. Este producto está formulado a base principios activos hidratantes y reparadores que ayudan a proteger los labios del aire, el viento y las bajas temperaturas. Y tranquila, porque con el paso de los años, el mundo de los bálsamos se ha reinventado en fórmulas con un acabado no graso. De hecho, el bálsamo labial que utiliza Laura Matamoros es ideal para todas aquellas que apuestan por las texturas ligeras pero eficaces.

Laura Matamoros desvela su bálsamo labial preferido para estos meses de invierno

"Estoy tomando unas pastillas que me recetó mi dermatólogo para tratar manchas y acné. Y no os imagináis cómo se me secan los labios... Durante estos meses he consumido muchos bálsamos labiales, porque tengo que estar constantemente poniéndome, y de todos los que he probado, para mi este es el mejor. Hidrata mucho y, además, la hidratación dura. Aparte no es tan untuoso como algunos que te dejan los labios pegados. También el precio me parece top", afirma la influencer.

El bálsamo labial del que habla Laura Matamoros es Coralip, de SkinClinic. Un cosmético antiarrugas regenerante e hidratante para los labios y el contorno peribucal. Entre sus ingredientes estrella se encuentran el aceite de rosa mosqueta, el ácido hialurónico de bajo peso molecular, la manteca de Karité, la centella asiática... ¿Lo más? Después de aplicarlo se aprecia un efecto gloss instantáneo que hace más atractiva la boca aportando volumen.

Otra de sus grandes ventajas es que este bálsamo también se puede utilizar como mascarilla nocturna. Solo hay que usarlo por la noche masajeando una capa mayor de producto en el labio y alrededores. En las arrugas más profundas, se debe estirar la piel y aplicar una buena cantidad. ¿El resultado al despertar? Una boca jugosa, sana, más joven y extremadamente hidratada.

Y si ahora te estás preguntando qué precio tiene... debes saber que el bálsamo labial de Laura Matamoros cuesta 17,50 euros. Eso sí, dura mucho tiempo y su formato te permite llevarlo fácilmente a todas partes.