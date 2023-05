Estamos a dos días de que empiece el verano y muchas no soportan o no quieren exponerse al sol durante horas. Lo sabemos, conseguir un bronceado dorado y natural es complicado, mucho más sin quemarse. Desde hace unos años, el acabado dorado con destellos brillantes es algo muy buscado, sobre todo para eventos especiales o de noche. Primero llegaron las cremas protectoras de sol que incluían glitter, pero ahora en el mismo producto podemos encontrar: protección solar, autobronceador y un acabado brillante sutil y natural. Hoy, Tamara Gorro nos ha desvelado su último descubrimiento, un autobronceador que promete ser el más buscado del verano. Además, te traemos una selección de algunos otros que se convertirán en bestsellers por su eficacia y calidad.

La influencer sabe bien que se acerca la temporada estival, llena de fiestas nocturnas, bodas y cenas al aire libre. En este tipo de ocasiones, siempre buscamos fardar de piel bronceada con un vestido a todo color o de estilo ibicenco.

Tamara Gorro nos descubre su autobronceador con acabado brillante perfecto para fiestas

¿Cuáles son las claves de un autobronceador? La primera y la más importante que deje un tono uniforme y sin parches; la segunda, que no transfiera pigmento a la ropa; y, la tercera, que sea duradero. Si, encima, podemos conseguir que nuestra piel brille con luz propia, mejor que mejor.

Las prescriptoras de belleza no dejan de probar y de entusiasmarse con el brillo de algunos de estos autobronceadores. Es importante que nuestro rostro esté al nivel de nuestro bronceado corporal, por eso también te traemos gotas bronceadoras con efecto glow para el rostro. Si no te gustan los brillos, no te preocupes, también ofrecemos alternativas que aumentarán el tono de tu piel sin purpurina ni destellos. Descúbrelos en la galería.