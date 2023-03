Done not done hair: la tendencia capilar que quiere que dejes de peinarte

Ya puedes empezar a despedirte de los moños estirados y de las ondas perfectas porque la nueva tendencia que llega (más fuerte que nunca) viene para devolverle libertad y naturalidad a tu pelo. Su nombre es claro 'done not done hair' o lo que en español significa pelo arreglado pero de aspecto no arreglado.

En otras palabras ese pelo natural, un poco deshecho y en cierto modo, revuelto. Ya lo hemos ido a esta tendencia acercarse poco a poco por ejemplo con el auge absoluto de los messy bun que no son otra cosa que moños (hechos, pero no mucho) y cortes de pelo que favorecen a la onda natural del cabello como el wolf cut.

El done not done hair se trata de un estilo que se asemeja al cabello que tenemos recién levantadas, y digo se asemeja porque tiene ondas suaves y textura desordenada, pero con un toque de brillo y volumen que hemos preparado cuidadosamente y que no despertamos con él (desgraciadamente). Aunque parece fácil de lograr, hay algunos secretos para lograr este look.

El done not done hair busca un pelo natural y con efecto 'desarreglado'

Lo primero es la preparación del cabello. Es importante lavar el pelo con un champú suave para evitar que se sienta pesado o graso. Luego, se puede aplicar un acondicionador ligero en las puntas para hidratar el pelo sin agregar demasiado peso. Es importante secar el cabello con una toalla, evitando frotar demasiado el cabello para evitar el frizz.

Una vez que se haya preparado el cabello, se puede comenzar a trabajar en las ondas. En lugar de utilizar una herramienta de calor, como una plancha o un rizador, podemos optar por un método de ondulación sin calor. Una de las opciones más populares son las trenzas: para ellas dividimos el cabello en secciones y se hace una trenza en cada sección. Después, se deja secar al aire libre. Una vez que las trenzas se han secado, se pueden deshacer y se cepilla el cabello para crear ondas suaves y naturales.

Otra técnica popular es la del twist and pin. En este método, se divide el cabello en secciones y se hace un pequeño moño en cada sección fijándolo con un clip. Después, se deja secar al aire libre. Una vez que se ha secado, se pueden quitar los clips y se cepilla el cabello para crear ondas muy naturales.

Esta tendencia se basa en dar protagonismo a la forma natural de nuestro pelo

Para darle al cabello un poco de textura, se puede utilizar un spray texturizador o un spray de sal marina. Estos productos ayudan a dar al cabello una apariencia desordenada y un poco de volumen.

Esta tendencia capilar es perfecta para la primavera y el verano porque nos da una imagen más natural e informal, con un aire fresco y hasta inocente. Esta tendencia ya está corriendo como la espuma en los editoriales de moda y belleza(y en las redes sociales). Promete ser una de las tendencias más fuertes para esta primavera y verano y no nos extraña, con los días de playa, piscina o con el calor sofocante en general a una se le quitan las ganas de acercarse a las planchas de pelo. Tal vez ahora sea el momento de dejar (aunque sea controladamente) libre a nuestras melenas.

¿Qué te parece? ¿Te atreves a darle un poco más de libertad a tu pelo y dejar que sea un algo más salvaje?