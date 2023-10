La tendencia de los labiales de efecto ‘glossy’ o súper brillantes está arrasando esta temporada, y muchas adictas al maquillaje se han sumado al encanto de los aceites labiales. Estos productos no solo realzan el aspecto de tus labios, sino que también los hidratan y los protegen en la temporada de otoño. Es cierto que los pintalabios de efecto mate han sido la estrella durante un tiempo, pero el mundo de la belleza está en constante evolución, y lo que hoy está en boga es la tendencia 'Labios Vinilo' o 'Vinyl Lips'. En este artículo, te presentamos el doble barato de un lujosísimo labial de Dior que está causando furor en las redes sociales y que no deja de conseguir adeptas.

El bálsamo de labios Dior Addict Lip Glow es uno de los más encomiados por las maquilladoras y las prescriptoras de belleza. Esta especie de gloss se convierte en un aceite en contacto con nuestros labios. Produce un efecto súper brillante que, además, protege intensamente, embellece y realza el color natural de los labios de forma duradera. Este producto de lujo sirve como makeup y como tratamiento, pues está enriquecido con aceite de cereza, que nutre, protege, suaviza y revitaliza los labios al instante.

El doble barato del aceite labial de Dior que se ha viralizado en TikTok

Su fórmula consigue sacar de nuestros labios un acabado shiny, pero con un color natural y favorecedor. Además, se adapta a todos los colores de labios para revelar su brillo rosado. Su textura en aceite no grasa y nada pegajosa forma una fina película alisadora que envuelve los labios en un efecto espejo. Algunas lo usan aplicándolo directamente sobre los labios, pero también puede utilizarse como 'top coat' o como brillo final para aumentar visualmente el volumen. Este labial de altos vuelos tiene un precio de 42 euros y es tan adictivo que muchas gastan el pequeño frasco en unas pocas semanas. Sin embargo, hoy te traemos un doble, muy económico que podrás utilizar todo el rato sin miedo a que se gaste o a no llegar a final de mes.

E.l.f, una firma de belleza que arrasa entre las prescriptoras de belleza

El producto viral no es otro que el Glow Reviver Lip Oil de E.l.f. un tesoro hasta ahora oculto que ha llegado para darle un giro de 180º a todos nuestros maquillajes. Con un precio sorprendentemente asequible de 9 euros, este aceite labial ofrece una experiencia similar a la del Dior Addict Lip Glow Oil. Entre sus ingredientes estrella se encuentran el escualano y los aceites de albaricoque, aguacate, jojoba y semilla de granada. Esta fórmula no solo proporciona hidratación instantánea, sino que también revitaliza y suaviza los labios. Su acabado brillante y sutilmente rosado es un reflejo de los labios naturales, similar al Dior. Además, el Glow Reviver Lip Oil de E.l.f. es del mismo modo versátil, y lo puedes utilizar igualmente solo o acompañado.

Aunque esta firma neoyorquina fundada en 2004 lleva triunfando en Estados Unidos desde hace muchos años, ahora, con el boom de las redes sociales y el auge de los canales de belleza, ha expandido sus fronteras. Antes era complicado conseguir algunos de sus productos, pero ahora su página web oficial te ofrece la posibilidad de enviarlo allá donde estés sin ningún problema. Este producto está igualmente disponible en 6 tonos que se adaptan a cualquier tono de labios y un gloss transparente para las que solo quieren brillo e hidratación.

Dale una segunda vida a tus labiales mate

Si antes eras una gran amante de los labiales mate y ahora tienes un montón, no los usas y no sabes qué hacer con ellos, te proponemos algo. Darles una segunda vida es una buenísima idea para no derrochar y adaptar estos productos a las tendencias actuales. Aplica primero tu labial mate favorito y luego añade una capa del Glow Reviver Lip Oil de E.l.f. o del Dior Addict Lip Glow Oil. Esto creará el codiciado efecto 'Labios Vinilo', que está enloqueciendo a las seguidoras de los canales de beauty y no tendrás que gastar dinero en un labial satinado.

Ya sea que busques lujo o asequibilidad, ambos te proporcionarán unos labios radiantes que se adapta a la perfección a cualquier look. El trend de Tiktok pide a gritos que te eches a las calles a comprar el doble. ¿Te animas?