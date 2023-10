Es la dieta antiinflamatoria más famosa del mundo y el complemento perfecto para una adecuada rutina de cuidados faciales. La dieta Perricone promete ponerle freno al envejecimiento acelerado, cuidar la piel desde dentro para que se vea más tersa por fuera y mantener el organismo sano fortaleciendo el sistema inmunológico. Te contamos los motivos por los que esta dieta ha conquistado a la reina Letizia y a celebrities como Gwyneth Paltrow, Julia Roberts o Victoria Beckham.

La inflamación y el proceso de envejecimiento

El Dr. Perricone es uno de los dermatólogos más famosos del mundo pero, además, también es un reputado nutricionista. Es miembro del American College of Nutrition y pionero en hablar de alimentación antiaging y de los famosos superalimentos antiinflamatorios y antioxidantes.

¿Qué tiene que ver la inflamación con el envejecimiento? Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD explica que “para el doctor Perricone, un altísimo porcentaje de nuestros procesos de envejecimiento responden a que nos inflamamos y, como consecuencia, se da un proceso de glicación, responsable de las roturas de colágeno de nuestra piel”.

La glicación es una de las principales causas de envejecimiento de la piel. Se da de manera espontánea cuando la glucosa interactúa con las proteínas de la piel que afecta a la fibras de colágeno y elastina, produciendo roturas en las fibras, inflamación y daño oxidativo. Este proceso aumenta de manera exponencial a partir de los 35 años.

Estos hallazgos los presentó el Dr. Perricone en el año 2000 en su libro The Wrinkle Cure que fue número 1 en la lista de los bestsellers del New York Times. Pero existen muchos estudios que certifican estas afirmaciones como un estudio publicado por la revista International Journal of Molecular Sciences en el que se vincula el estilo de vida con la inflamación y la salud y calidad de la piel.

La dieta Perricone mejora la salud de la piel

No pensemos en dieta como en un régimen alimenticio estricto e hipocalórico, sino como en la forma que tenemos de alimentarnos. La dieta que propone el Dr. Perricone no está enfocada en perder peso, aunque es cierto que podemos adelgazar al ser una dieta muy sana, sobre todo si nuestra alimentación hasta entonces no ha sido muy saludable. La experta aclara este fenómeno:“La gran mayoría de quienes la han seguido han perdido peso. Tiene lógica porque se come más sano, se consumen principalmente proteínas, frutas y verduras y se eliminan el azúcar y las harinas refinadas”.

¿Qué aporte hace esta dieta en un primer acercamiento? “La dieta Perricone es un cambio de mentalidad, una manera de reevaluar los hábitos alimentarios para conseguir una vida más sana porque ayuda a frenar la inflamación y la oxidación celular a través de primar ciertos superalimentos antioxidantes y antiaging y, con ello, a recuperar la salud de la piel y del cuerpo en general, además de potenciar la energía”, señala la directora técnica de Perricone MD.

El comienzo del otoño es un gran momento para realizar cambios que aporten bienestar y energía al cuerpo. Empezar una dieta sana enfocada a ganar en salud y embellecer la piel es un hábito saludable perfecto para que esta temporada la vivas (y luzcas) como una verdadera reina.

¿Dieta de 3 días o de 28 días?

La dieta Perricone tiene dos modalidades: la dieta efecto lifting de 3 días y la de 28 días. No se plantea como una forma de alimentación de largo recorrido sino como píldoras de bienestar en las existen denominadores comunes.

Ambas versiones recomiendan el consumo de proteínas de alta calidad como el pollo de corral, el pescado azul o el kéfir; antioxidantes como el té verde, las espinacas, los frutos rojos o el brócoli; grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos o el aguacate; hidratos de carbono y fibra como las cebollas, calabacines, pimientos o zanahorias.

La dieta de 28 días se recomienda hacer 2 o 3 veces al año para combatir la inflamación en el cuerpo, sentirnos mejor y favorecer la firmeza de la piel. La dieta de 3 días sería más bien un efecto flash para descongestionar, desinflamar y embellecer la piel, antes de un evento o de una fecha importante. En cualquier caso se aboga por una alimentación más baja en azúcares que impidan la inflamación en los tejidos y la temida glicación responsable del envejecimiento prematuro de la piel.

Además de seguir la dieta, el doctor recomienda dormir bien para apoyar el efecto antienvejecimiento de la alimentación, ya que durante el sueño el organismo se regenera y se neutralizan los efectos dañinos del cortisol, la hormona del estrés. Un buen descanso embellece y refuerza el sistema inmune.

El "efecto lifting" de la dieta del Dr. Perricone

La dieta que propone el dermatólogo desinflama rápidamente el rostro, minimiza rojeces y aporta luminosidad al rostro unificando también el tono de la piel. “Es una dieta rica en sustancias de efecto lifting, como es el caso del DMAE, presente en algunos pescados, como el salmón salvaje, clave en la dieta Perricone, y responsable de la firmeza muscular que se puede alcanzar tanto con este régimen como con los productos cosméticos de Perricone MD. Además de ese efecto tensor que se aprecia en los tres primeros días, también se siente ese flash de luminosidad, hidratación y firmeza”, apunta Raquel González.

Esta forma de alimentarse es casi como un tratamiento de cabina con efecto lifting, pero realmente son 3 niveles los que sugiere el dermatólogo: una dieta saludable, suplementos nutricionales y cosmética antiedad.

Los antioxidantes como clave para combatir el envejecimiento

En la parte de la dieta habría que optar por alimentos saludables con propiedades antiinflamatorias como el salmón salvaje, que puede sustituirse por versiones más económicas y fáciles de encontrar como las sardinas, los boquerones o la caballa, todos pescados ricos en Omega-3. El resto de ingredientes que dispone en su dieta (que puedes descargar de forma gratuita a través de su página web), como huevos, frutos secos, verduras de hoja verde o té verde, son accesibles y puedes encontrarlos fácilmente en tiendas y supermercados.

¿Cómo ayuda el té verde a frenar la oxidación celular? Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode aclara que “el té verde cuenta con propiedades antienvejecimiento confirmadas científicamente. No solo contiene polifenoles de catechin, antioxidantes que estimulan el metabolismo y frenan el envejecimiento, sino que también contribuye a impedir la absorción de las grasas perjudiciales, reduciéndolas hasta en un 30%, mientras que el aminoácido theonina mejora el estado de ánimo”.

¿Te animas a probar la dieta antiedad de la que se ha declarado fan la reina Letizia? Ganarás en salud y en belleza.