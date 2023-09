Alba Díaz se ha marcado un propósito y es despojarse de los kilitos de más y comenzar una rutina y un estilo de vida saludable. Lo ha conseguido, a lo largo de los últimos meses hemos visto ese cambio y ella misma asegura que su objetivo es mantenerlo en el tiempo.

Confiesa haber tenido problemas personales hasta el punto de perder mucho peso en poco tiempo. Una circunstancias de las que ha hablado abiertamente en sus redes sociales. "Creo que el tema del peso es muy personal y bastante relativo. Cuando contesté a esta pregunta hace unos meses os dije que me hubiera encantado perder peso llevando una vida sana y no por estar triste por ciertas cosas y que no me entrara ni el aire en el cuerpo. A veces cometemos el error de decirle a una persona 'qué delgada estás, ¿cómo lo has hecho?' y quizás esté pasando por una situación que le está consumiendo completamente y no le sale ni beber agua, que es parecido a lo que me pasó a mí", cuenta.

Aún así, no ha dudado en aclarar cómo ha conseguido mantenerse en forma en los últimos meses: "Hoy gracias a Dios estoy feliz, he sanado y he vuelto a mi peso normal, intentando mantenerlo con deporte y comiendo sano".

El truco de Alba Díaz para estar más en forma que nunca

En realidad la joven no recurre a ningún truco. Su secreto empieza con la práctica del deporte de forma moderada y progresiva, y continua con una alimentación saludable. Tener una buena salud es algo que debe irrumpir en nuestras agendas como algo prioritario. Tras una racha mala, Alba Díaz ha aprendido que debe fomentar y cuidar la salud en todos los sentidos. Para ello acude al gimnasio con frecuencia y sigue un entrenamiento que combina fuerza y cardio. Ambas disciplinas juntas son mucho más efectivas e imprescindibles para bajar de peso y tonificar.

Dos aspectos que sumados a una buena y equilibrada alimentación han favorecido que presuma de físico perfecto, que a más de una ya nos gustaría. Ha compartido sus desayunos 'healthy' para no engordar o sus meriendas saludables a base de fruta.

Recetas ricas en nutrientes y saludables, con los que cumplir sus metas. Eso sí, asegura que cuando come sano evita a toda costa los azúcares e hidratos. Y lo mas importante, sigue unas pautas sanas sin obsesionarse ni con el peso, ni con la comida. ¡Bravo Alba!