Si algo aprendimos de Adara Molinero durante su participación en la última edición de 'Supervivientes', es que sufría hinchazones de abdomen constantes a causa de una infección conocida como helicobacter y por su recién diagnosticado SIBO de metano. Un tiempo después de su paso por el programa de Telecinco, la televisiva ha perdido cinco kilos de forma rápida y segura, e incluso asegura que, por fin, su inflamación de barriga ha comenzado a disminuir. Todo este proceso de cambio es fruto de un cambio en sus hábitos de vida.

Ahora come más saludable y de forma consciente, además asegura que ha aprendido mucho sobre cocina y, como ejemplo, suele dejarnos algunas de las recetas sanas que hace a diario. En los últimos meses, la que fuera ganadora de 'GH VIP' ha encontrado en la alimentación saludable, una de sus señas de identidad.

Por esa razón, no es de extrañar que Adara se haya convertido en una gurú del estilo de vida saludable, cien por cien inspirador. Y, por poco que conozcas la filosofía que ha incorporado a su vida, tampoco te sorprenderá que le copiemos el truco que sigue para no saltarse la dieta, acelerar el metabolismo y seguir bajando de peso. "Quería contaros algo que me ha ayudado muchísimo a dejar de darme atracones y a poner llevar a cabo la alimentación tan sana que estoy llevando ahora. Fue coger una bolsa y meter toda la porquería que tenía en mi despensa y dárselo a mi madre. Lo quité todo: ya no había tentaciones. Dejé de comerlo, y de comprarlo, por supuesto", ha confesado. Un esfuerzo que está dando sus frutos, ya que la forma de su abdomen ha cambiado radicalmente.

¿Cómo es la dieta con la que Adara Molinero consigue acelerar el metabolismo?

En la cocina es bastante disciplinada y fuera... procura serlo también. "Desde que como sano me encuentro mejor. Ahora voy a empezar a ir al gimnasio", nos cuenta. Tampoco tiene reparo en mostrar los platos que cocina en su día a día. Se lo ha tomado como un juego, quizá por eso está disfrutando tanto de esta nueva etapa.

Su nuevo plan de alimentación sano y consciente ("pero que también es sabroso") consiste en seguir la dieta mediterránea. Utilizar ingredientes lo más naturales posibles, y darle mucha importancia al consumo de frutas y verduras. Por ejemplo, para desayunar toma dos tostadas de jamón de pavo, queso fresco, aguacate y tomate. Y a la hora de la comida o de la cena, siempre apuesta por verduras de hoja verde, combinadas con anchoas, huevo o pipas de calabaza. "No quiero comer mal nunca más", cuenta divertida.

En estos momentos, Adara confiesa sentirse muy bien consigo misma. Lo mejor de todo es que ha conseguido superar la ansiedad por comer.

¿Por qué tenemos ansiedad o hambre emocional?

En muchas ocasiones sentimos emociones que nos hacen sentir incómodos y buscamos el placer en otras vías. Pues bien, cuando esto ocurre, solemos refugiarnos en la alimentación. Sin embargo, nuestro cerebro nos pide alimentos ricos en azúcares y grasas que, a parte de tener una elevada palatabilidad, olor y atractivo visual, son fáciles de conseguir, más económicos que otros productos y no necesitan preparación. Lo que ocurre al consumir este tipo de productos ricos en azúcares, grasas hidrogenadas y aditivos, es que se liberan hormonas relacionadas con el bienestar, la euforia y la felicidad como son la serotonina y la dopamina. Pero, debemos saber, que ese estado de euforia duro poco, y pronto volvemos a la fatiga, al sueño y al bajón de ánimo.

Pero hay una serie de pautas que se pueden llevar a cabo para evitar sentir esa ansiedad.

Practica ejercicio físico a diario . De esta manera, liberaremos endorfinas que son las hormonas que produce placer, propician un buen estado de ánimo y son analgésicas y sedantes.

. De esta manera, liberaremos endorfinas que son las hormonas que produce placer, propician un buen estado de ánimo y son analgésicas y sedantes. Haz seis comidas al día . Los expertos en nutrición dicen que es preferible tomar menos alimentos en la comidas principales pero mantener los niveles de glucosa estables durante todo el día.

. Los expertos en nutrición dicen que es preferible tomar menos alimentos en la comidas principales pero mantener los niveles de glucosa estables durante todo el día. No elimines ninguna comida principal , ya que favorece la aparición de la ansiedad. Y, por supuesto, no dejes fuera de tu dieta los alimentos ricos en fibra, agua e hidratos de carbono complejos.

, ya que favorece la aparición de la ansiedad. Y, por supuesto, no dejes fuera de tu dieta los alimentos ricos en fibra, agua e hidratos de carbono complejos. Aprende a relajarte , ya sea haciendo algo que te guste mucho o haciendo yoga o meditación. Aprende técnicas de relajación como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o la visualización para manejar el estrés y la ansiedad, que pueden desencadenar atracones.

, ya sea haciendo algo que te guste mucho o haciendo yoga o meditación. Aprende técnicas de relajación como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o la visualización para manejar el estrés y la ansiedad, que pueden desencadenar atracones. Estudiar la rutina diaria . Puede ser muy útil llevar un diario para ir anotando en qué momento del día aparece la ansiedad y si encontramos la causa psicológica.

. Puede ser muy útil llevar un diario para ir anotando en qué momento del día aparece la ansiedad y si encontramos la causa psicológica. Valora la toma de algún suplemento con acción relajante del sistema nervioso centras como el Magnesio, las vitaminas del grupo B (sobretodo la B6), pasiflora o triptófano.

del sistema nervioso centras como el Magnesio, las vitaminas del grupo B (sobretodo la B6), pasiflora o triptófano. Considera buscar ayuda de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un nutricionista especializado en trastornos alimentarios. Pueden ayudarte a desarrollar estrategias personalizadas para manejar la ansiedad.