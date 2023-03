El Vainilla Girl Make Up y es uno de los maquillajes más populares del momento que ya le hemos visto a famosas como Zendaya. En este artículo te explicamos en qué consiste y y los pasos que tienes que seguir para conseguirlo.

Para este look de maquillaje no es necesario utilizar base. (Busca un efecto muy natural y luminoso para nuestra piel). Por lo que el primer paso de esta rutina de maquillaje sería utilizar un corrector iluminador liquido para iluminar partes de nuestra cara y un contorno para aplicar debajo de las zonas que queremos iluminar.

El siguiente paso es (obviamente) difuminar todas esas partes que queremos iluminar y contornear para que quede todo el maquillaje quede bien integrado y con un acabado natural. Ayúdate de una brocha para poder difuminar todo de forma correcta e uniforme. Si tras esto lo sobrepasas con una esponja conseguirás que tu maquillaje quede de lo más natural y te aseguras de que no queda ninguna linea o corte llamativo.

El siguiente producto que aplicaremos (ahora sí) es nuestra base de maquillaje, lo haremos con una brocha de pelo más suelto para extenderla de una manera más uniforme y creando una capa muy fina.

El Vainilla Girl Make Up huye de los delineados y colores intensos y busca una apariencia dulce y natural

El siguiente paso sería aplicar el colorete (a poder ser en formato líquido para proporcionar un extra de hidratación). Para las cejas utiliza un gel (puede ser transparente o de color dependiendo de la densidad de tu ceja y del efecto más o menos natural que quieras conseguir) para fijar nuestras cejas y dejarlas perfectamente definidas.

Tras esto, sellaremos nuestro maquillaje a la perfección gracias a unos polvos translucidos que aplicaremos en nuestro rostro con una brocha.

La siguiente parte es la base del look Vainilla Girl y es la sombra de ojos. Para conseguir este look aplicaremos una sombra de color rosa con brillo por todo el párpado. Conseguiremos así un efecto brillante y jugoso en nuestros párpados. Después utilizaremos una sombra marrón para realizar un (mini) delineado de gato en nuestros ojos.

Tras este paso aplicaremos nuestro rimel favorito, pero en exceso, no tengas miedo de utilizarlo. Es importante darle varias capas para tener unas pestañas muy nítidas y largas.

Por último, en nuestros labios aplicaremos un gloss rosado, nude, o de un color natural. Para este look al basarse en un aspecto muy fresco no sería necesario el uso de un perfilador, pero si aún así quieres integrarlo en la rutina para tener un extra de labios o que estos estén más definidos te recomendamos que lo realices con un perfilador del mismo color que el gloss que vayas a aplicarte y que sea lo más natural y coherente con el color natural de tus labios.

Esta rutina de maquillaje se basa en el uso de colores cálidos y suaves para dar un aspecto luminoso a nuestro rostro

Con estos sencillos pasos habrás conseguido el ansiado Vainilla Girl Make Up, un maquillaje muy natural inspirado en el maquillaje de los años 70. El Vainilla Girl Make Up es una tendencia de belleza que está ganando popularidad día a día por su estilo fresco y natural. Esta técnica se basa en crear una apariencia suave y delicada (como el sabor a vainilla) utilizando tonos suaves y sutiles en la piel, los ojos y los labios.

Esta tendencia de maquillaje utiliza tonos cálidos y suaves, como el rosa, el melocotón y el beige. Rechaza los delineados demasiado fuertes, oscuros y llamativos para crear una apariencia elegante y sofisticada.

Ahora que ya sabes cómo conseguir este look de maquillaje que está arrasando entre las famosas no tienes excusa para no intentarlo. A nosotras nos tiene obsesionadas y creemos firmemente que es una opción muy buena para el día a día en el que no queremos usar demasiado maquillaje.

¡Atrévete a probar esta tendencia y descubre un nuevo estilo que te encantará!