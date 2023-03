Cada maestrillo tiene su librillo y cuando hablamos de pelo esto es aún más notable. Sin embargo, debemos tener bien presente que cada tipo de pelo conlleva unos cuidados determinados y que los consejos que nos pueden ser útiles para cuidar del pelo liso pueden estar haciéndole un flaco favor a nuestro pelo rizado. Hay algunos errores que podemos evitar al cuidar de nuestro pelo rizado y que hará que este se vea mucho más bonito y cuidado. En este artículo te lo contamos todo.

Descubre los errores más comunes al cuidar nuestro pelo rizado y no vuelvas a caer en ellos

El primer error que muchas cometemos es el de secarnos el cabello solo salir de la ducha, esto no es que suponga un atentado contra nuestro pelo, pero es verdad que si lo dejamos húmedo antes de definir facilitará el resto de nuestra rutina de cuidado.

A la hora de aplicar el leave- in (acondicionador típico de la rutina del metodo Curly que no necesitan un enjuague final. Es decir, te los pones después de lavar el cabello y lo dejas puesto) No utilices demasiada cantidad y sobretodo no lo distribuyas en bloque, esto hará que tus rizos se vean pegado entre si y ligeramente apelmazados. En vez de esto, coge poca cantidad y emulsiónalo bien con las palmas de tus manos y lo aplicamos de puntas a raíz en distintas secciones.

Lo mismo pasa con el gel, no debemos exagerar con la cantidad de producto que nos aplicamos y algo muy importante: no comenzamos aplicándolo desde la raíz. La clave es, poco producto bien emulsoniado y repartido por partes. Otro de los grandes errores que las mujeres de pelo rizado no se dan cuenta de que están cometiendo es el de cepillarse el pelo de fuera a dentro cuando lo óptimo para este tipo de cabello es hacerlo precisamente al revés, de dentro hacia fuera.

Para unos rizos más uniformes y definidos aplica tus productos de puntas a raíces y no al revés

No realices scrunch (o el gesto de arrugar el pelo para marcar el rizo) con la cabeza recta, esto provocará que la raíz se queda lisa mientras solo se riza una parte de tu pelo. En vez de esto realiza este scrunch con la cabeza levemente inclinada a un lado y arrugando todo tu pelo desde la raíz para que el pelo tenga exactamente la misma textura.

A la hora de secarte el pelo con secador (y difusor) no lo hagas moviendo mucho el secador y el pelo. Aunque entendemos que nuestro ritmo de vida frenético no nos permite siempre dedicarle a nuestro pelo todo el tiempo que nos gustaría es mejor que lo hagas con calma y despacio aplicando calor en pequeñas secciones , con este pequeño gesto reducirás el frizz de tu pelo y ayudarás a la formación natural de tu rizo de una manera uniforme.

Con estos simples consejos podrás llevar tu pelo rizado al siguiente nivel y conseguirás una melena más uniforme y con un rizo más bonito. La clave para solventar los errores más comunes que cometemos a la hora de estilizar nuestro pelo rizado es dedicarle tiempo e ir poco a poco (y a secciones) con la aplicación de los productos y el peinado. Con esto y con el uso de buenos productos de calidad tus rizos serán la envidia de todas.