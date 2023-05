Todas sabemos que con los años mantener la firmeza del rostro es una lucha constante y contra reloj. El tiempo no pasa en balde y la pérdida de brillo, firmeza y la aparición de arrugas es algo completamente natural, pero que podemos frenar o al menos disimular si lo hacemos a tiempo. La tecnología ha avanzado muchísimo y ya no hace falta someterse a una intervención invasiva para recuperar la firmeza del rostro. Cada día son más las mujeres que invierten el dinero que iba destinado a pasar por la camilla a los cosméticos más novedosos que prometen un efecto lifting inmediato y sin bisturí. Te descubrimos una selección de productos que aportarán a tu rostro el efecto tensor inmediato que necesitas. No te lo pierdas, porque funcionan de verdad.

Las prescriptoras de belleza no se cansan de decirlo, ahora puedes recuperar la firmeza de tu rostro y redefinir tu óvalo facial sin intervenciones quirúrgicas. Ahora, es muy fácil encontrar productos que estimulen la producción de colágeno en los tejidos de tu cutis, rellenen los surcos y con los que notes cómo tu piel se estira poco a poco.

Descubre las cremas y sérums que le darán a tu rostro un efecto tensor instantáneo

Uno de nuestros favoritos es el Pro-Collagen Quartz Lift Serum de Elemis, una crema facial formulada con el mineral rodocrosita o el aceite de argán. Su tecnología puntera forma una red de proteínas en tu rostro que tensan la piel creando un efecto lifting en el mismo momento de la aplicación. Además, suaviza la piel y mejora su textura rellenando líneas de expresión. ¿Qué más le podemos pedir? Lo podéis encontrar en la página web oficial de la marca a un precio de 160 euros.

