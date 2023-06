Si buscas que tu maquillaje se mantenga impecable durante horas en eventos largos, no puedes dejar de conocer las novedades que Ana Milán nos ha revelado: las sombras en lápiz resistentes al agua. Estas sombras waterproof se han convertido en la opción ideal para crear un maquillaje de verano duradero y resistente a las altas temperaturas. En este artículo, descubrirás los secretos que la humorista ha compartido con nosotros y cómo puedes aprovechar al máximo estas sombras resistentes para lucir un look impecable durante la temporada estival.

Ya se puede decir que la actriz se ha convertido en prescriptora de belleza. Ya hay miles de mujeres que siguen religiosamente todos los consejos sobre maquillaje y cuidado facial y corporal que ofrece Ana Milán. El producto que ha recomendado en esta ocasión alegrará a las invitadas que estén buscando un makeup que dure horas y horas sin difuminarse o moverse de su sitio. Ana Milán no se conforma con cualquier cosa, y se ha decantado por el lujo para crear una sombra de ojos resistente al agua, a los sudores de verano. El nuevo lápiz de la firma francesa Sisley aguanta contra viento y marea y pigmenta de maravilla nuestros párpados. Esta línea llamada Phyto-Eye Twist de Sisleyofrece lo mejor de una sombra de ojos en formato lápiz de punta gruesa para una aplicación sencilla. Se puede difuminar tanto con los dedos para un maquillaje más desenfadado y natural, como con un pincel en forma de gota si queremos un acabado más profesional.

Ana Milán nos descubre su sombra resistente al agua en formato lápiz

La humorista tiene claro lo que piensa de este producto: " A menudo me preguntáis por la sombra de ojos que uso; pues bien, no es una sombra...este lápiz waterproof es mi salvación. Es cremoso, pigmenta y no se mueve de donde lo pongas. Es el Nº11 de Phyto Eye Twis de Sisley Paris y es infalible". Más claro, imposible.

Descubre en la galería el de Ana Milán y otras sombras de ojos resistentes al agua o de larga duración que no os fallarán este verano.