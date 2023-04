Conseguir un bronceado de forma natural puede resultar difícil. Pero lo cierto es que a todas nos gusta coger un poquito de color, sobre todo en el rostro, ya que al estar más blanquitas se nos suelen notar más las ojeras y otras imperfecciones. Si quieres descubrir un maquillaje sencillo y súper efectivo con el que lograr un efecto bronceado inmediato, tienes que echar un vistazo a este que nos enseña Elena Tablada, porque con tan solo cuatro productos lo consigue. Aquí te damos todos los detalles... ¡No te lo pierdas!

Ahora que estamos en plena primavera, debemos ir acostumbrando nuestra piel al sol poco a poco, especialmente la de la cara, que es la más sensible. No podemos exponerla de forma directa y es indispensable el uso de protector, ya que de lo contrario puede resultar peligroso y afectar a la calidad de nuestra cutis. A nivel estético pueden aparecer manchas y se pueden marcar más las líneas de expresión, especialmente las de las zonas de las patas de gallo, la frente y los labios. Para evitar esto, lo mejor es optar por trucos para lucir bronceada sin tener que tomar el sol. Hay varias opciones como, por ejemplo, un autobronceador, pero si no quieres complicarte mucho, el maquillaje te puede ayudar a lucir un rostro radiante en el día a día.

El maquillaje con efecto bronceado de Elena Tablada

Elena Tablada parece vivir en unas infinitas vacaciones en la playa. Y no por nada, es que la diseñadora siempre tiene un rostro súper bronceado. Pero ahora nos ha revelado el truco: un maquillaje súper sencillo con el que aporta un toque de color a su piel.

Para este maquillaje solo usa 4 productos: primero, aplica un corrector por la zona de las ojeras, en el centro de la nariz y bajo los pómulos; después, se aplica un bronceador en formato stick por la zona de la frente, pómulos, alrededor de la nariz y sobre el arco mandibular; tras esto, pone un poquito de colorete líquido en las mejillas y el centro de la nariz y, por último, un toque de gloss. ¡Lista! Es súper importante difuminar bien con ayuda de unas brochitas en cada paso para que el maquillaje quede fijo.

Si quieres descubrir todos los productos que utiliza Elena para realizar este sencillo maquillaje, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí te los enseñamos todos. ¡Atenta!