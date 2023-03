El Clean look es la tendencia de peinado más elegante y fácil de hacer de la temporada, descubre aquí todos sus secretos.

El peinado Clean Look, se ha convertido en una tendencia muy viral de peinado en los últimos meses. Este estilo se caracteriza por ser un peinado muy elegante, con líneas bien definidas y sin cabellos sueltos. Sigue leyendo para descubrir unos fáciles consejos para conseguirlo.

Lo mejor de este peinado (y puede que uno de los factores que ha influido en su popularidad) es que no necesitas tener el pelo limpio para conseguirlo, de hecho es perfecto para esos días en los que quieres dejar pasar el tiempo entre uno y otro lavado.

Para conseguir este efecto deberas aplicar un producto de fijación. Puedes optar por un gel, cera o espuma, dependiendo del estilo que desees lograr y de lo que mejor funciona con tu tipo de pelo. Es importante que tengas en cuenta tu tipo de cabello a la hora de elegir los productos que utilizarás para lograr este look. Si tienes el cabello fino, debes optar por productos más ligeros, para evitar que el cabello se vea pesado. Si tienes el cabello grueso, puedes utilizar productos más fuertes para lograr un mayor control y fijación del cabello.Es importante no exagerar en la cantidad de producto que apliques, ya que esto puede hacer que el cabello se vea (demasiado) graso o pesado.

Una vez que hayas aplicado el producto de fijación, debes peinar el cabello hacia atrás con un peine de dientes finos. Asegúrate de que el cabello esté peinado en una línea recta y en la misma dirección sin dejar cabellos sueltos. Si tienes el cabello muy largo, puedes utilizar un secador de pelo para ayudar a fijar el peinado.

El peinado Clean Look aportará más luz a tu cara y te dará un aire elegante

Una vez que hayas logrado el peinado deseado lo recogerás en un moño que esté bien tirante y luego debes asegurarte de que el cabello esté fijado en su lugar. Puedes utilizar un spray de fijación para mantener el peinado durante todo el día.

En revista Semana te vamos a dar el consejo definitivo para que consigas este look sin esfuerzo, créenos que con este sencillísimo tip vas a querer hacerte este peinado todos los días. Se trata de utilizar una cera en barra que aplicas directamente sin ensuciarte las manos y con la que te aseguras que ningún pelo se moverá de su sitio. La más viral es esta de Amazón de la marca IKT y cuesta tan solo 8,98 euros.

La cera del pelo en barra es una herramienta muy (pero que muy) útil para lograr el clean look que todas soñamos. Esta cera proporciona una fijación suave pero duradera que ayuda a mantener el cabello en su lugar sin dejar una apariencia rígida o grasa. Además, la cera en barra es fácil de aplicar y puede ser usada para lograr una variedad de estilos. Desde un peinado desordenado hasta un look más elegante y pulido como este. Es perfecta para llevar contigo y mantener los pelillos rebeldes en su lugar durante todo el día, incluso cuando las condiciones climáticas no sean las mejores.

Hazte con una cera en barra para conseguir este look (y retocarlo) sin esfuerzo

En definitiva, este peinado es perfecto para el día a día, además sacará a la luz del sol tus facciones y cederá la importancia a tus complementos (pendientes) y a tu maquillaje. Es una opción muy elegante y sofisticada que encaja a la perfección con un look clásico y cuidado. No lo pienses más y prueba esta tendencia que, te prometemos, encajará con todos tus looks.