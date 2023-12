Descubre el diseño de cejas que puede rejuvenecer tu rostro hasta 10 años

Llevamos unos años acostumbradas al triunfo de las cejas anchas, poco curvadas y muy pobladas. Medio salvajes, pero con precisión. Sin embargo, a veces por mucho que nos empeñamos, no conseguimos dar con el diseño perfecto para nuestro rostro. ¡Tranquila! Si sigues un facilísimo manual y tienes en cuenta algunos consejos clave, además de armonizar tu cara, lograrás que tus cejas te rejuvenezcan hasta 10 años. Apunta.

Guía infalible para conocer el diseño de cejas que más te rejuvenece

Haz esto en casa: coloca un lápiz sobre el arco de cupido de tu labio y dirígelo hacia la parte externa de tu aleta de la nariz. A su paso por tu ceja, el lápiz marcará el comienzo de la misma.

A continuación, mantén la mirada hacia el frente y coloca el lápiz en paralelo a tu iris, para descubrir cuál es su punto más alto.

Por último, para ubicar el punto en el que debería de finalizar tu ceja, une mediante el lápiz la comisura de tu labio con el final de tu ojo.

¡Pero ojo! No te emociones cuando vayas a depilarte, cada pelito juega un papel fundamental. Además, las cejas no hay que depilarlas a diario, con hacerlo una vez cada dos o tres semanas es suficiente. Y si usas pinzas, asegúrate de depilar las cejas siempre en la dirección en la que crece el vello, para que salgan bien y no aparezcan después puntos negros.

Ejercita tus cejas cada día

Sí, has leído bien. Para rejuvenecer tu rostro y lograr unas cejas perfectas, también debes ejercitarlas: “La idea es dar un masaje haciendo uso de los dedos índice y corazón. Hay que jugar con los dedos de forma que cojan la zona de la ceja como si de una pinza se tratase. Se debe ir recorriendo la ceja con estos gestos, desde el entrecejo hacia la sien, con movimientos ascendentes. Sobre todo hay que trabajar con firmeza, para que poco a poco el músculo vaya reforzándose. Y siempre hay que ayudarse de un cosmético que potencie la firmeza y la síntesis de colágeno y elastina”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

No te olvides de exfoliar

Finalmente, recuerda que para fortalecer tus cejas (y recuperar pelitos perdidos) debes exfoliarlas al menos una vez por semana. Esto te ayudará a deshacerte de la piel muerta y, a la vez, liberará los poros. Eso sí, no vale cualquier exfoliante. Debe ser suave, para que no interfiera en la presencia de aceites naturales que hidratan la piel de alrededor de las cejas. Si quieres prepararlo en casa, combina aceite de almendras y azúcar, aplica la mezcla con suaves movimientos circulares, y deja que actúe un par de minutos. Por último, aclara con agua fría.