Arrastrada desde hace años por la anorexia nerviosa, Gloria Camila nos cuenta cómo mejoró su relación con la comida. De hecho se ha convertido hoy en una de las influencers que mejores consejos nos da para llevar una vida saludable. "Me quedé en 47 kilos anorexia nerviosa, he tenido que ir a psicólogos", nos cuenta. Insatisfecha, al poco tiempo comenzó un cambio saludable que le ha llevado a ser su mejor versión. Eso fue el inicio de un estilo de vida que le hace feliz, además gracias a sus rutinas ha conseguir estar más en forma que nunca y no engordar ni un gramo.

Antes tiraba más de 'comida basura' y sobrevivía a un día casi sin comer, pero al empezar su nueva vida saludable se dio cuenta de que necesitaba empezar una alimentación más equilibrada para aguantar todo el día con energía y fuerza, así es como su relación con la comida empezó a cambiar. Por eso, hemos fichado su desayuno ligero: una opción saludable, saciante e ideal para no pasar hambre en toda la mañana.

¿Qué desayuna Gloria Camila para estar saciada toda la mañana y acelerar el metabolismo?

Por las mañanas, la hija de José Ortega Cano se toma una tortilla francesa con unos trocitos de jamón de York, dos tostadas con aguacate y un café con leche. Como veis, no hay ni rastro de galletas ni alimentos ultraprocesados, como bollos industriales, y parece una comida baja en calorías. Hemos querido analizarla para ver qué beneficios tiene esta dieta tanto para la salud, como para el aspecto físico: el aspecto de la piel y el cuidado de su imagen.

No sabemos qué pan escoge la joven para su desayuno, pero entre la lista de pan puedes elegir el integral. Según un estudio llevado a cabo por la clínica de ciencias biomédicas en la Universidad Estatal de Missouri (EEUU) a Business Insider, es el más saludable que no genera picos de azúcar en sangre como sí puede ocurrir con el pan blanco, y además de ser rico en fibra, también tiene proteínas y vitaminas de tipo B y E, Potasio, Folato, Hierro o Magnesio. Otra opción sería el pan de centeno. Por otro lado, el de masa madre es uno de los más fáciles de digerir.

Gloria Camila consume aguacate que es una fruta perfecta para combatir la ansiedad, ayuda a mantener la energía, tiene un efecto antioxidante para ayudar a las células a protegerse contra el envejecimiento celular gracias a que contiene ácido ascórbico y vitamina E y, sobre todo, es rico en fibra por lo que nos ayudará a ir al baño con regularidad y a que no se produzcan picos de glucosa.

Por otro lado, añadir una tortilla francesa con trocitos de jamón de York es una idea buenísima. Los huevos son un alimento de gran valor nutricional que tienen proteína de alto valor biológico en la clara y grasa en la yema. Además, son muy saciantes y no engordan porque su contenido calóricos es bajo y apenas aportan azúcares.

¿Qué otras opciones podemos elegir para desayunar que sean saludables y ligeras?

¿Necesitas más ejemplos para saber qué desayunar y que sea saludable? No queremos complicarnos mucho la vida con una cuestión que, en principio, no te debería llevar más de cinco minutos. Nuestras famosas más saludables, entre las que se encuentran Amelia Bono, o Vicky Martín Berrocal lo tiene bien claro: en todos su desayunos incluyen prácticamente lo mismo: proteínas, carbohidratos, y algo de fruta y, en ocasiones, verdura. Nada de galletas, cereales con azúcar o bollería. Y sin olvidar el ejercicio físico.

El objetivo es seguir los principios de la dieta mediterránea, con las bases del plato de Harvard. Esto consiste en dividir un plato por la mitad y llenarla de verduras. La otra mitad, hay que dividirla de nuevo y dedicar un cuarto a las proteínas y otro cuarto, a los hidratos de carbono. Y tener en cuenta siempre el consumo de fruta. Como ejemplo, Vicky Martín Berrocal nos ha inspirado con un desayuno completo, bajo en calorías y de lo más saciante: tostadas con aguacate, jamón serrano y semillas de lino.

Otra opción saludable es optar por zumos detox que sea completo como este de Amelia Bono. Nos gusta porque le ayuda a reducir la cantidad de toxinas que su cuerpo retiene y sentirse mejor que nunca. Se trata de un batido a base de apio, espinacas, kale, calabacín, jengibre y limón, que le aporta todas las vitaminas que necesita en su día a día pero que además mantiene su sistema inmunológico en perfecta forma.