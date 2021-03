La influencer, que estrenó corte de pelo y mechas hace unas semanas, ahora ha querido enseñarnos cómo ella consigue cuidar nueva melena.

Hace algo más de una semana, Laura Matamoros acudía a su peluquería de confianza para realizar un sutil pero acertadísimo cambio de look. De la mano de Cora Ruíz, en el centro Gente+ de Madrid, la influencer daba un poco de luz a su pelo gracias a unas sutiles mechas dispuestas de una manera muy concreta, que lograban enmarcar su rostro de la mejor forma. Una técnica que descubrimos hace poco y que recibe el nombre de face framing; lo que en español viene a significar algo así como enmarcar el rostro. Un método que consiste en en dar destellos de color más claritos en los mechones frontales de nuestro cabello, a ambos lados de las mejillas y que ha enamorado a la exconcursante de Gran Hermano VIP; que desde que pasase por la peluquería el pasado 6 de marzo, no ha dejado de presumir a través de las redes sociales de su nueva melena.

Ahora, después de publicar varias fotos y vídeos en su cuenta de Instagram donde se la ve absolutamente orgullosa de su cambio de look; Laura Matamoros ha querido dar un pasito más y enseñarnos, además del resultado final de su transformación, cómo consigue que su nueva melena esté tan sana, bonita e hidratada. «Os enseño cómo me cuido el pelo», contaba a sus más de 934 mil seguidores en su perfil de la app.

Estos son los productos con los que Laura Matamoros cuida su nueva melena

Tal y como nos habíamos imaginado, Laura Matamoros no usa ni uno ni dos productos en su rutina capilar; sino que utiliza cinco cosméticos ideados para el pelo que ella aplica durante todo el proceso de lavado y secado. Todos ellos de Davine, una marca de belleza ética y sostenible que ha enamorado a la influencer. «Davine es mi descubrimiento del siglo, una marca guiada por el concepto de belleza sostenible. He probado la gama OI y la verdad que lo notáis hasta vosotros preguntándome por qué tengo tanto brillo en el cabello»; confesaba emocionada a sus followers. Y no es para menos pues la gama OI es la más vendida y galardonada de la marca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Formulada con aceite de Roucou, esta línea aporta un brillo y una suavidad extraordinarios a todo tipo de cabello, independientemente del tipo de pelo que tengas. Laura, que ha caído rendida a sus pies; utiliza primero el champú y luego aplica de medios a puntas el acondicionador y la mantequilla nutritiva antioxidante. Luego deja que estos actúen y, antes de secar, protege su cabello con un pulverizador sin aclarado para después, una vez seco, aplicar un poco de aceite antiencrespamiento. Un rutina completa y sostenible que ahora nosotras también podemos llevar a cabo.