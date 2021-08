La exconcursante de ‘Supervivientes’, Melyssa Pinto, ha mostrado su merienda. Es un pudding a base de semillas de chía, también lo toman otras famosas y es de lo más saludable.

Las vacaciones están para disfrutarlas, pero también para alimentarse bien, porque una cosa no está reñida con la otra. Más bien al contrario, especialmente si acabas de regresar de una experiencia de supervivencia, como es el caso de Melyssa Pinto. La finalista de ‘Supervivientes’ está estos días disfrutando de su tierra, en Gerona, y allí nos ha dejado pinceladas de lo que hace y también de lo que come.

El pudding de semillas de chía de Melyssa

Entre esas meriendas destacan los ingredientes sanos, como los del pudding de semillas de chía que preparan en uno de los cafés de la localidad y que no solo le hemos visto a ella en los últimos tiempos. Este plato consiste en mezclar ingredientes tan saludables como distintas frutas con granola y una base de semillas de chía que, además de riquísimo, es un chute de energía.

El que toma Melyssa se coloca en un vasito, por capas, y además, resulta de lo más estético. Así, en la parte inferior, como base, se colocan las semillas, hidratadas en leche vegetal, encima una capa de granola, con frutos secos y encima, coronado con fresas y otros frutos.

La chía, un potente antioxidante

Es tan sencillo de hacer que puedes replicarlo en casa, simplemente siguiendo unos sencillos pasos. El primero es hidratar bien las semillas de chía en leche vegetal: avena, almendras, soja… cualquiera de ellas ayudará a que estas pequeñas semillas crezcan y cambien de color.

Aunque sea relativamente nueva en nuestra dieta, la chía parece haber venido para quedarse. Esta planta, procedente del sur de América es rica en antioxidantes y supone una importante fuente de fibra, por lo que es estupenda para incluirla en nuestros desayunos.

Su contenido calórico es alto, por lo que es recomendable no preparar raciones muy grandes y ser conscientes de que, a pesar de su alto contenido en proteínas saludables y que también aportan ácidos grasos Omega 3, no son milagrosas. Por ello, los expertos advierten de que no se les puede atribuir efectos de prevención contra el cáncer ni de regulación del colesterol y también que no son recomendables para quienes tienen problemas gastrointestinales graves.

La fruta y la granola, el complemento perfecto

Contando con que la chía tiene ese alto contenido calórico y esos nutrientes, podemos complementarla con aquello que le va a dar sabor al plato. Así, lo habitual, como en el caso de Melyssa Pinto o de Nagore Robles, quien también ha mostrado desayunos a base de esta semilla, es añadirle una cucharada de frutos secos -pueden ir sueltos o en granola- y coronarlo todo con fruta, para sumarle aún más vitaminas a un plato fantástico para iniciar el día.