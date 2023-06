Tenemos tantas ganas de irnos unos días a la playa que llevamos el mar hasta en nuestra manicura. La creatividad es importante si queremos presumir de un diseño de uñas original, y con un toque diferente, por eso, si eres fan de los colores del océano, y de las buenas vibras del verano, copia las uñas de Cristina Pedroche. La presentadora luce un estilo que combina los tonos azules del agua del mar, con el blanco y nude que evocan la pureza, ¡así sobrellevarás mejor la espera!

Este año las tendencias de uñas vienen más clásicas de lo habitual, ya que los diseños puristas y minimalistas están arrasando. ¿Recuerdas la manicura de melocotón con efecto lifting de María José Suárez? Se trata de un tono que realza el bronceado y estupenda para esta época del año. Pues bien, ahora Cristina nos propone un diseño más llamativo, más potente y que solo es apto para las más atrevidas, y que contiene la manicura francesa de siempre con la forma cuadrada, en un diseño que dibuja las olas del mar en movimiento. Por supuesto, se trata de una manicura que rejuvenece en una pincelada por su divertido print. ¡Míralas!

La manicura francesa de Cristina Pedroche que simula las olas del mar

Si ya has reservado tus vacaciones de verano para las próximas semanas, estamos casi seguras de que ya sabes qué modelitos de ropa vas a meter en la maleta. Pero, ¿has pensando la manicura con la que la combinarás? Si la respuesta es NO, te traemos la inspiración de necesitas.

La manicura francesa de Cristina cumple a la perfección con las tendencias de la temporada, no deja de ser súper alegre para el verano y, aunque su diseño es más estridente de lo habitual, resulta elegante, por lo que es una opción perfecta. Además, no importa cual sea tu forma de uñas, porque la francesa con olas del mar queda ideal tanto en largas como en cortas. Si te gustan, ve pidiendo cita en el salón de belleza pronto, porque es algo más complicada de hacer en casa. Ella las lleva sobre un fondo neutro en color nude para no recargar demasiado la uña y el resultado es exquisito. ¿No te parece?

¿Un plus? Queda de maravilla combinada con anillos plateados, tal y como lo lleva ella.