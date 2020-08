¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las cremas que usan tus famosas favoritas para estar siempre radiantes? Nosotras tenemos la respuesta.

Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos preguntado cómo es posible que las famosas más exitosas consigan estar siempre perfectas. La respuesta es sencilla y es que la fama atrae el dinero y con los bolsillos llenos, como es obvio, las celebs más triunfadoras pueden pagarse costosos tratamientos estéticos. Ser guapo es un privilegio y poder permitirse serlo a cualquier edad, todo un lujo. Sin embargo, y aunque pueda resultar extraño, algunas de las mujeres más despampanantes y conocidas del momento utilizan algunos productos de cosmética con precios razonables. Cremas que la gran mayoría de nosotros podemos adquirir y que podemos encontrar en supermercados, farmacias o perfumerías. Productos que consiguen dejarnos la piel perfecta con precios muy asequibles.

Es cierto que, cuando una famosa habla de su rutina de cuidado facial o corporal, la mayoría de marcas y productos que mencionan tienen precios prohibitivos. Cremas que cuestan cientos de euros y que prometen mantenernos jóvenes eternamente pero que casi ninguno podemos permitirnos. Es por eso por lo que, cada vez que una de ellas habla de un producto de belleza que cuesta diez, veinte o treinta euros, sus existencias se agotan en cuestión de horas. Todos queremos cuidar nuestra piel pero… ¿a qué precio?

Las cremas que usan nuestras famosas favoritas y que nos podemos permitir

Lo justo sería que cualquier persona pudiera tener acceso a cosmética de calidad, pero teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir bajo un techo y que no son muchas las personas que no consiguen llegar a fin de mes; esta afirmación no es más que una linda utopía. Sin embargo, sí que existen cremas, sueros y aceites que nuestras famosas preferidas usan en su día a día y que podemos encontrar en las tiendas más cotidianas a precios más que razonables. Productos que podemos ver en las estanterías de perfumerías como Druni, Primor o Douglas y que cuestan menos de quince euros la unidad.

Algunos ejemplos son la crema hidratante favorita de Edurne, la prebase que usa a diario Paula Echevarría, la crema reparadora preferida de Victoria Beckham o los retinoides que aplica en su rostro Kim Kardashian antes de irse a dormir cada noche. Cuatro productos que algunas de las celebrities nacionales e internacionales llevan siempre en su bolsa de aseo y que ahora también puedes usar tú en tu rutina de belleza. ¿Tienes 15 euros? Pues ahora tú también puedes lucir una piel perfecta.