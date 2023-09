Encontrar una buena crema facial es uno de nuestros cometidos favoritos y siempre, gracias a nuestras famosas patrias más coquetas, descubrimos los mejores productos que se lanzan al mercado. No nos conformamos con cualquier cosmético. Buscamos la excelencia y optamos por aquellas fórmulas con activos e ingredientes de la mejor calidad. Y al tener como referente de belleza a Carmen Lomana, encontrar la mejor es 'pan comido'. Si quieres ir sobre seguro, atenta a dos de sus productos infalibles.

La socialicé es una auténtica experta en el tema beauty (aunque también propone las mejores tendencias de moda). Sabemos que recurre a la ayuda del bisturí de vez en cuando, pero ella sabe que para cuidar su piel en el día a día necesita cremas que auguren buenos resultados.

Lo último que nos ha desvelado son dos productos que usa a diario para renovar, iluminar y tener la piel estupenda a sus 75 años. Carmen ha reconocido muchas veces que desde que descubrió estos cosméticos, la salud de su piel ha cambiado por completo. Se trata de un sérum y un exfoliante de la marca coreana Atashi Cellular que usa por las noches en el rostro y el escote. La empresaria te cuenta cuáles son y cuándo y cómo los aplica.

Carmen Lomana y el gel exfoliante facial con el que regenera la piel y difumina las arrugas

Creado con los activos de las Células Nativas de Flores y Extractos Biotecnológicos, este gel exfoliante facial de noche mejora la densidad de la piel y aporta hidratación y firmeza, dando como resultado una piel más suave y firme. El ácido glicólico actúa como exfoliante, eliminando las células muertas de la piel después de la aplicación y dejando la piel suave y radiante. Además, la creatina trabaja para combatir la apariencia de fatiga y envejecimiento. Por otro lado, contiene ácido hialurónico concentrado, que es el responsable de que la piel retenga agua y recupere su volumen y elasticidad. Otro plus es que su textura en gel no aporta grasa y no da sensación de pegajosidad. Se llama gel exfoliante facial Radiant Skin y, actualmente, tienen un precio de 18,78 euros.

¿Cómo se usa? Por la noche con una limpieza previa con el limpiador micelar o el tónico facial. Con la piel limpia seguir estos dos pequeños pasos.

Y después... un sérum antiedad

Carmen Lomana no se va a la cama sin aplicarse el sérum K-Bioferment Luxury Therapy Sures. Es un pretratamiento enegético antiedad, revitalizante y multicorrector para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores (como el suyo).

Sirve para revertir todos los signos visibles del envejecimiento al mismo tiempo que mejora la pérdida de luminosidad, la textura y el tono de piel irregular, la pigmentación, las rojeces, los poros dilatados, las líneas finas, las arrugas y la pérdida de firmeza. Es tu tratamiento previo a tu rutina nocturna que se aplica sobre el cuello y escote. ¿Precio? 38,25 euros.