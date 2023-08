En pleno verano, crecen nuestras ganas de vernos y sentirnos bien. Y es que cada vez nos gusta más cuidar también nuestro exterior, y el resultado siempre se refleja en nuestra piel. Así que toma nota de qué hace Mar Saura para reducir la celulitis y eliminar la piel de naranja.

A la vista está que la modelo puede presumir de figura escultural, pero para ello ha adoptado una serie de rutinas saludables que le ayudan a lograrlo. Mar hace ejercicio cada día con ayuda de un entrenador personal, lleva una alimentación saludable y ha incluido en su día a día varias cremas como tratamiento de choque para eliminar la celulitis de manera efectiva y conseguir una piel suave y firme.

"Me cuido haciendo deporte, intento hacer cinco comidas al día y siempre, todos los días, me aplico dos maravillas cremas y desde que lo hago noto la piel súper redensificada. Os las recomiendo", ha explicado refiriéndose a 'Hot & Slimming Cream' y también a 'Firming Advanced Cream', dos productos de su línea de cosméticos 'Ocean by Mar Saura' que cuidan y tratan la piel en las transformaciones que sufre con el paso del tiempo.

Los beneficios de las cremas anticelulíticas de Mar Saura

Para mejorar la celulitis localizada, acabar con las estrías, reafirmar la piel y rellenarla lo máximo posible, la modelo y actriz aplica en el abdomen, los flancos, los muslos, los glúteos y las piernas dos cremas que están especialmente pensadas para cuidar la piel desde el interior.

Sobre la piel limpia y seca, todos los días Mar Saura empieza su rutina de belleza corporal con 'Hot & Slimming Cream' en las zonas donde puede aparecer celulitis, y lo hace mediante un suave masaje ascendente donde extiende el producto hasta su completa absorción. Dice que es normal que experimentes una sensación de calor-frío y enrojecemiento que puede llegar a picar: es una reacción normal llamada “cool tingling”, debido a los activos que componen la fórmula; pero no hay de qué preocuparse, este efecto suele desaparecer pasados unos segundos. Para potenciar los resultados y aumentar su efecto reductor, desde la firma nos recomienda, usar la crema antes de hacer deporte.

Una vez aplicado el primer paso, debemos dejar actuar al menos 2 horas antes de pasar al segundo: la crema 'Firming Advanced Cream', donde tenemos que hacer lo mismo pero en las zonas con tendencia a la flacidez.

¿Te apetece probarlas? Cuestan 66,60 euros durante el periodo de rebajas.