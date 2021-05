La colaboradora de televisión ha querido compartir con todas nosotras cuál es la crema reductora y anticelulítica que utiliza para lucir tipazo.

La celulitis es quizás una de las cuestiones que más nos preocupa cada temporada de verano. Cuando llega le ápoca de llevar minivestidos, faldas cortas, shorts, bikinis y bañadores, somos muchas las que buscamos remedios caseros o nos hacemos con una crema reductora y anticelulítica para acabar con la muchas veces indeseada piel de naranja. A veces no nos resulta estética y preferiríamos no tenerla. Otras, sin embargo, por presión social, creemos que debemos eliminarla de nuestras piernas aún sin plantearnos el motivo de esta convicción. Lo cierto es que la celulitis es algo totalmente normal. La mayoría de mujeres (y muchos hombres) la tienen y no debería ser, en absoluto, un motivo de vergüenza o sufrimiento.

Cuando hablamos de celulitis hablamos de una inflamación del tejido celular que está debajo de la piel y que surge cuando existe un problema de circulación. Se trata de algo muy común en todas las personas y, aunque es posible reducirla con efectos visibles, resulta imposible eliminarla por completo. Algunos cosméticos prometen resultados 100% efectivos pero la realidad es que eliminarla sin cirugía es toda una utopía. Sin embargo, si es algo que verdaderamente nos preocupa, sí que existen marcas sinceras y efectivas cuyos productos prometen lo que cumplen y que puedes probar en tu piel. Algo que Nagore Robles ha hecho con la que quizás sea la crema reductora y anticelulítica más sorprendente del mercado.

La crema reductora y anticelulítica que ha conquistado a Nagore Robles

La colaboradora del grupo Mediaset ha compartido con sus más de 1,2 millones de seguidores dos alucinantes cremas que, siendo una reductora y otra anticelulítica, tienen unos resultados envidiables en su piel. Ambas pertenecen a la marca Endor technologies, una casa de cosméticos que, tal y como su eslogan explica, busca llevar la ciencia hasta las personas en cuidado de la piel y oncología. Y parece que lo consiguen, porque Nagore Robles no puede estar más contenta con sus productos.

La tertuliana de El debate de las tentaciones ha subido un vídeo aplicando la crema reductora Firming & Body Shaping Cream en todo su torso, abdomen y espalda para eliminar ese último centímetro que tanto cuesta y que tanto ayuda a dar un toque final a nuestra figura; además de la crema anticelulítica Essential Anticellulite Cream. Una crema que consigue reducir hasta en un 30% el aspecto de piel de naranja en solo 28 días, dar un 50% más de firmeza y una hidratación profunda que acaba con la sequedad en las piernas. Un dúo de cremas que ha conquistado a Nagore Robles y que seguro que también te conquistan a ti.