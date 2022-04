Alexia Rivas no deja de recomendarnos productos naturales que nos encantan. Este en concreto -aprobado por dermatólogos- limpia los poros en profundidad y no daña la piel. Se trata The conscious Crema Facial Control de Poros con Niacinamide.

Es muy natural. Y no lo decimos solo por su fórmula libre parabenos, microperlas de plástico, sulfatos SLS (lauril sulfato de sodio) y SLES, formaldehídos, ftalatos, aceite mineral, oxibenzona, hidroquinona, triclosán y triclocarbán. Sino porque está aconsejada para pieles sensibles y funciona de maravilla. Es en crema y muy fácil de aplicar. Se pone sobre la piel limpia y seca con movimientos circulares una o dos veces al día o según sea necesario.

No hay rastro de pegajosidad. Porque se absorbe rápidamente y es muy ligera y tiene ingredientes hidratantes que cumplen lo que prometen y absorbe el aceite para refinar, suavizar y destacar el brillo natural del rostro. Está de venta en Primor y es uno de los productos de la tienda que más se venden. ¿Quién da más?

La crema facial favorita de Alexia Rivas tiene niacinamida: el ingrediente cosmético de moda

La crema destaca por su formulación clínica y natural con refrescante aceite de limón procedente de agricultura ecológica. La niacinamida (vitamina B3 capaz de penetrar hasta la parte interna de la piel) ayuda a equilibrar los aspectos visibles de la actividad del sebo. También, minimiza visiblemente los poros dilatados, ilumina y mejora el tono desigual de la cara.

Pero, ¿cuáles son los beneficios de la niacinamida? Es un potente ingrediente de belleza que no deja de ganar adeptos. ¿Por qué? Por sus múltiples cosas buenas. Revierte la producción de sebo, ayuda con el melasma y reduce la hiperpigmentación, disminuye las rojeces y potencia la hidratación.

Por sus propiedades, los expertos en cosmética aseguran que se trata de un potente antioxidante, que mantiene la tez a salvo de los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro. Dicen también que es especialmente eficaz en personas que están demasiado expuestas a los rayos del sol.

Alexia asciende en su carrera periodística

Para una influencer como ella es muy normal experimentar con productos nuevos y hacerse tratamientos faciales y seguir rutinas de belleza de día y de noche. Pero, en su ascenso a la fama, la ex novia de Alfonso Merlos, no solo se ha hecho un hueco como creadora de contenido, también colabora de forma habitual con el program Ya es mediodía y Ya son las ocho, -ambos de Mediaset-.

Pero con la llegada de Supervivientes 2022, veremos más el rostro de Alexia porque será la encargada de conducir los resúmenes diarios reality en Mitele Plus. Ella es conocedora de los entresijos del programa porque participó en la pasada edición. Con este ascenso en su carrera como periodista, la joven está disfrutando de un momento laboral inmejorable.