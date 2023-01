El uso de cremas antihemorroidales como truco para difuminar y hacer desaparecer las bolsas y las ojeras es más antiguo que el mundo. Son muchas las que a la desesperada han utilizado este tipo de pomadas para reducir notablemente sus ojeras, pero ¿funcionan realmente? ¿Están contraindicadas? Rocío Osorno ha admitido que usa un poquito de crema para hemorroides para reducir sus bolsas. Te contamos todo sobre este tip de belleza a continuación.

Hoy la diseñadora de moda nos desvelaba uno de los secretos mejor guardados de su neceser: «Os cuento por qué llevo siempre el invento este en el neceser. Alguna vez me ha pasado que alguien me lo ha abierto y de pronto, eh.. caras de oye, ¿qué pasa? Bueno, que tampoco pasaría nada si lo llevara, pero yo qué sé.»

La diseñadora nos ha narrado que, en una ocasión, cuando sus hijos eran muy pequeños y dormía fatal, la joven tenía un evento o una campaña al que acudió con cara de sueño y unas bolsas enormes que no había forma de disimular. Así que la maquilladora que iba a retocar su rostro le regalo esta crema que le recomendó usar solo en casos extremos y que no lo usara con frecuencia debido a lo fuerte de su composición. Pero si las ojeras son acuciantes y necesitas salir del apuro funciona de verdad, decía en pocas palabras la instagramer. Rocío nos recomienda usar un poquito de crema y extenderlo en la parte de las ojeras, no demasiado cerca del ojo, y esperar un rato a que empiecen a difuminarse. Pero ¿es seguro?

Rocío Osorno usa una crema para hemorroides que los expertos recomiendan no utilizar

¿Qué contraindicaciones tienen este tipo de cremas hemorroidales si las usamos en la zona de la ojera? Lo cierto es que en la mayoría de las composiciones de este tipo de cremas contienen efedrina, un descongestivo que ayuda a reducir el tamaño de las hemorroides y que sí podría mejorar el aspecto de las bolsas, pero que puede ser muy dañino para la piel de la zona ocular. Pero, también contiene otras sustancias que podrían ser agresivas para el ojo como la benzocaína; esta sustancia fotosensibilizante puede producir una reacción cutánea si nos exponemos con ella al sol y colaborar en la aparición de manchas o cambios de tono en la piel. Además, otras muchas cremas contienen corticoides, un ingrediente que no se puede usar a la ligera y menos aún en el rostro.

¿Qué podemos hacer para reducir las ojeras?

Para reducir las ojeras se recomienda dormir, como mínimo siete horas seguidas. Además, es importante hacerlo bocarriba ya que esta posición favorece la circulación y ayuda a que no retengamos líquidos en el rostro. Los parches de frío, y los antifaces de nevera ayudan a descongestionar el cutis y aumentan el riego sanguíneo. Si estos parches, encima, están enriquecidos con ácido hialurónico o colágeno, mejor que mejor. Reducir la ingesta de sal durante las cenas también ayudará a retener menos líquidos en la zona de las bolsas.

Otro de los tips que os ofrecemos es usar un protector solar específico para esta zona, pues la piel de los párpados es especialmente sensible a los rayos del sol y pueden empeorar el aspecto de nuestras ojeras. Por otro lado, la hidratación extra en el contorno de ojos nunca viene mal para prevenir arrugas y líneas de expresión. Tampoco es mala idea incorporar en nuestra rutina de mañana un sérum con cafeína, que se ha demostrado que da muy buenos resultados reduciendo las bolsas y las ojeras.