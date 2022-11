Helen Lindes tiene el mejor truco para acabar con la flacidez de la barriga y las piernas. También un sérum antiarrugas que está entre los más vendidos y ponen buena cara al instante. ¡Pero hay más! Su último descubrimiento beauty es una crema facial antiedad que arrasa entre las mujeres de 40 años, y que la modelo utiliza de hace algún tiempo para conseguir runa piel lisa y sin imperfecciones.

Hablamos muchos de los tips de belleza de Helen que, a sus 41 años, nos deja siempre los mejores consejos y sus productos favoritos centrados en el cuidado de todo el cuerpo. La canaria ha confesado en sus redes sociales cuál es su cosmético favorito, el que usa en su día a día, y no es otro que la vamos crema ‘Extra-Firming Energy‘ de Clarins.

Un tratamiento que devuelve la firmeza al rostro y reduce visiblemente las arrugas. Cuenta con una fórmula de ingredientes como un concentrado de superfrutas energizantes con 4 nácares de nueva generación (verde, azul, rojo y color oro) que capturan la luz natural y la reflejan sobre la piel y da lugar a un efecto embellecedor y energizante.

La top insiste en que para presumir de piel lisa, tersa y luminosa es necesario usar buenos productos cosméticos con ingredientes naturales de alta calidad. En su caso, desde bien jovencita, se ha aferrado a las rutinas de belleza como salvavidas para poder presumir de un rostro impoluto.

Mimar su piel a diario ha jugado un papel clave a la hora de alcanzar la perfección en el rostro, pero también la madurez. «Como modelo, siempre he tenido la obligación de tener una piel perfecta». Un proceso que ahora culmina por todo lo alto en un ejercicio de constancia diaria sin precedentes para ella.

La crema reafirmante día de Helen Lindes es para usar a partir de los 40

Su textura es fundente, y no deja la piel grasa. Además tienen un perfume fresco y aporta sensación de bienestar en cada aplicación. Es apta para todos los tipos de piel. Se debe aplicar de día sobre el rostro completamente limpio y realizando suaves presiones con las palmas de las manos tras haber calentado el producto con la fricción de las mismas. Cuesta 90, 50 euros/50 ml. ¡Hora de probarla!

«¡Esta temporada ha sido un no parar! Y mi piel necesita estar llena de energía como yo. Mi crema favorita me aporta todo lo que necesito: hidratación, firmeza y luminosidad. Sus ingredientes naturales, como su concentrado de frutas superenergizantes me dan un efecto buena cara al instante. No puedo estar más satisfecha», dice Helen mientras se la aplica sobre el rostro limpio y seco.

Método de aplicación:

1.Calentar : Tomar una nuez de la crema de noche. Calentar la mezcla entre las manos para alcanzar la temperatura de fusión con la piel y favorecer su eficacia inmediata. 3 segundos.

2.Aplicar : Posar las manos sobre el rostro y el cuello para crear una sensación de bienestar inmediata y repartir el tratamiento uniformemente. 8 segundos.

3.Presionar : Drenar para estimular la circulación, devolver la luminosidad a la tez y mantener un rostro firme. 3 veces en las mejillas, 3 veces en la frente, y 5 veces en el cuello y el escote. 16 segundos.

Aplicar todas las mañanas con presiones drenantes para preservar la firmeza de la piel.