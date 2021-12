La cosmética anti resaca ha llegado para quedarse. Aunque la Pandemia siga haciendo mella en la celebraciones más deseadas por los españoles, estamos seguras de que has asistido (o asistirás) a alguna comida o cena especial este año. Seguro que has preparado un look especial para estas fiestas y has ideado el maquillaje con el que lucirás radiante, pero ¿has pensando en el día de después? Si la respuestas es no, estás de suerte porque nosotras sí. Y mucho.

Sabemos que salir hasta el amanecer es muy divertido pero trae consecuencias para tu piel que no querrás padecer. Por eso, primero vamos a explicarte cómo perjudican los excesos a tu piel y después vamos a darte los productos cosméticos para evitar que eso ocurra. ¿Estás preparada?

Nuestra piel sufre las consecuencias de las fiestas y la cosmética anti resaca lo sabe

La piel es el órgano más grande nuestro cuerpo y por ende, el que más sufre los estragos del alcohol y los excesos. Si consumes bebidas alcohólicas de forma abusiva serás la candidata perfecta para la aparición de infecciones cutáneas, pérdida de luminosidad o la aparición de arrugas y flacidez. El alcohol y sus metabolitos generan radicales libres que producen toxicidad celular dando lugar al el envejecimiento prematuro. Además inflama los tejidos, de ahí que aparezcan zonas rojas o más alteradas.

Y por si esto fuera poco un estudio de la Universidad del Sur de California comprobó que “cada gramo al día de alcohol consumido envejece el cerebro 7,5 días”. Noticias no muy esperanzadoras que nos animan a llevar un estilo de vida saludable.

No descansar lo suficiente es crucial

La falta de descanso o de sueño también afectan a nuestra piel. ¿Cómo? No dormir suficiente favorece la pérdida de luminosidad, hace que los poros se dilaten y te hace más propensa a sufrir acné. Y si de por sí ya tienes la piel grasa, comer en exceso y consumir harinas refinadas podría pasarte factura seriamente.

Pero, que no cunda el pánico. Además de llevar una vida sana, rica en deporte y horas de sueño, existen trucos cosméticos que te ayudarán a mitigar (lo mejor posible) el paso de las fiestas por tu piel. Eso sí, procura beber mucha agua, alimentarte de forma correcta, no beber demasiado alcohol y seguir con tu rutina de belleza diaria.

Te dejamos una galería con productos que te ayudaran a recuperarte de los excesos de estas fechas para ayudar a que tu piel luzca lo más saludable posible.