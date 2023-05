La cantante barcelonesa está triunfando este año más que nunca. La joven acaba de estrenar 'Los Ángeles' y ya se ha convertido en todo un hit mundial. Además, sigue emocionada con su nueva ilusión, Sebastian Yatra, con el que ya no se esconde de la prensa y vive su historia de amor a tiempo completo. Por si fuera poco, para dar la bienvenida a la 'era alfa', el título de su tercer disco, se ha hecho un corte de pelo con el que nos ha dejado ojipláticas. Analizamos el cambio de look tras pasar por peluquería de Aitana Ocaña y te damos todos los detalles.

La joven cantante suele llevar una melena larga, lisa y con corte recto, estilo Cleopatra, pero desde hace unas horas, tendremos que olvidarnos de esa imagen hasta próximo aviso. Aitana sabe bien que se acerca el calor y que el pelo largo puede resultar agobiante y molesto. Por eso, no le ha temblado el pulso a la hora de acercarse a la peluquería y pedirle a su hairdresser un cambio radical. Quizá sólo le haya pedido que le cortase las puntas, pero el resultado ha sido fantástico. ¿Por qué tipo de corte se ha decantado?

Corte Bob con flequillo: las claves del cambio de look de Aitana

No todas tenemos arrestos para pedir en el salón de belleza un cambio radical de look, pero Aitana los ha tenido. La 'triunfita' se ha decantado por el corte Bob, uno de los más buscados en la temporada primavera-verano. Este corte se caracteriza por tener un largo hasta la mandíbula o la barbilla, puede tener o no flequillo, aunque la cantante ha apostado por un flequillo estilo cortina del que no se separa (casi) nunca.

El corte Bob es súper fácil de cuidar, nos podemos olvidar de los eternos ratos secándonos el pelo y da igual si lo tienes liso o rizado, pues el llamado curly Bob es también una tendencia absoluta de la temporada. Además, este corte quita años de encima, afina los rasgos y nos da un aire mucho más juvenil y fresco. Los rostros ovalados, cuadrados, alargados y en forma de corazón son los que más agradecen este tipo de corte pues equilibra mucho los pómulos. No será tan buena idea si tienes la cara muy redonda pues puede acentuar este rasgo, pero en general suele sentar muy bien.

Una larga lista de celebrities han apostado alguna vez por este corte tan juvenil: Victoria Beckham, Rihanna, Emma Stone, Zendaya o Lily Collins. ¿Te atreves tú también?