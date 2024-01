Los correctores hidratantes que borrarán tus ojeras con una acabado profesional

2 de 5

Even Better de Clinique tiene una fórmula ligera, cremosa y no grasa que se desliza suavemente para ocultar y tratar ojeras e imperfecciones. Con un aplicador que incluye una esponja antibacteriana, logra un acabado impecable de cobertura total. Está enriquecido con vitamina C, ácido hialurónico y cafeína, este corrector oculta, difumina y borra las imperfecciones, suaviza e hidrata la zona de los ojos, con una textura ligera y cobertura media a completa.