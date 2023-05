De este verano no pasa. Si tu cuerpo pide a gritos un plan renove, este artículo es para ti. Si estás pensando en empezar un proceso de pérdida de grasa te darás cuenta, muy pronto que no hay fórmulas mágicas, ni mucho menos dietas milagro. La clave está en comer de todo, pero comer sano, evitar el azúcar en todas su versiones, las bebidas alcohólicas y, por supuesto, llevar una vida activa practicando deporte. Cuando con todo lo anterior no es suficiente, hay otras alternativas para complementar con nuestra rutina saludable. Es aquí donde la medicina estética entra en juego.

Y ahora que el calor se acerca y es hora de descubrirnos, probar algún tratamiento estético puede ser una gran idea. Por suerte existen técnicas que nos permiten mejorar de aspecto y conseguir nuestros objetivos de belleza y bienestar sin necesidad de pasar por quirófano y sin pasar hambre durante todo el día. Y aunque ya os hemos hablado de infinidad de tratamientos, hay uno que no es invasivo y es indoloro y está revolucionado la medicina estética corporal. Se trata de CoolSculpting Elite de Allergan, una máquina que trabaja para acabar con la grasa localizada más difícil de tratar. Se aplica a las zonas del cuerpo en las zonas que se resiste tanto al ejercicio como la dieta. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

Elimina la grasa localizada en 12 semanas con CoolSculpting

En procesos de pérdida de grasa muchas veces se recomiendan este tipo de tratamientos para destruir las células, combatir la retención de líquidos y reducir centímetros sin necesidad de pasar por quirófanos. El CoolSculpting Elite de Allergan, además, está autorizado por la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos). ¿Qué significa esto? Que el tratamiento es seguro y efectivo para la persona que se lo realiza. Es aplicable a abdomen, cara interna de los muslos, caderas, brazos, flancos, nalgas, pectoral y mentón.

Esta técnica de alta tecnología, que se realiza en las clínicas EB de Madrid, dirigido por la doctora Elena Berezo, es de los tratamientos con aparatología que no tiene un precio muy asequible pero los resultados están 100% asegurados porque se realiza siempre con control médico, personal autorizado y asesoramiento personalizado. Normalmente rondan los 450 euros, pero dependerá de las zonas a tratar y las sesiones que sean necesarias del tratamiento que durante entre 1 y 4 horas. Se precisan de 8 a 12 semanas para ver resultados, aunque empiezan a ser visibles a partir de la tercera o cuarta de haber empezado.

Este sistema no te hacer perder peso, sin embargo, sí ayuda, porque al perder grasa y reducir volumen y centímetros también notarás cambios en la báscula. Aunque para obtener buenos resultados es importante acompañar el tratamiento con tu dieta y ejercicio habituales ya que no solo ayudará a que los resultados sean visibles mucho antes sino que ese estilo de vida contribuirá a que sean más duraderos en el tiempo.

¿En qué consiste?