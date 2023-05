Con la llegada del verano, muchas de nosotras buscamos darle un toque extra de luminosidad a nuestro cabello. Sin embargo, no todas queremos someternos a tratamientos químicos para lograrlo. Afortunadamente, existen maneras naturales de aclarar el pelo y tener una melena espectacular este verano. En este artículo, Revista Semana te comparte algunos consejos y productos recomendados para lograrlo.

El zumo de limón es uno de los métodos más populares para aclarar el pelo de manera natural. Simplemente exprime un limón y diluye su jugo en agua. Rocía esta mezcla sobre tu cabello y expónlo al sol durante unos minutos. Después, enjuágalo bien con agua fría. Es importante mencionar que este método puede resecar el cabello, por lo que se recomienda usarlo con moderación e hidratar bien el pelo después con una mascarilla.

La miel no solo es un ingrediente delicioso, sino que también es conocida por sus capacidad de aclarar el cabello. Mezcla dos cucharadas de miel con una taza de agua tibia y aplica la mezcla sobre tu cabello. Déjalo actuar durante unos 30 minutos y enjuágalo bien. La miel también ayuda a hidratar, suavizar y dar brillo a tu pelo.

El té de manzanilla es otra opción natural para aclarar el cabello en verano. Hierve una taza de agua y agrega dos bolsitas de té de manzanilla. Déjalo enfriar y rocía la mezcla sobre tu cabello. Deja que actúe durante unos 20 minutos y luego enjuágalo bien. Eso si, no abuses de este método o tu pelo cobrará un aspecto anaranjado.

Con estos sencillos consejos podrás conseguirás aclarar sutilmente tu cabello este verano

Acondicionador aclarador: Si no quieres utilizar métodos naturales, pero aún así quieres evitar tratamientos químicos, un acondicionador aclarador puede ser una buena opción. Estos productos contienen ingredientes naturales que ayudan a aclarar el cabello de manera gradual. Uno de los productos recomendados es el acondicionador de John Frieda "Go Blonder", que contiene camomila y limón o el "Gold Manzanilla" Acondicionador Aclarante de Be Natural.

Aceite de coco: El aceite de coco no solo es bueno para hidratar el cabello, sino que también puede ayudar a aclararlo de manera natural. Aplica aceite de coco sobre tu cabello y déjalo actuar durante unas horas o incluso toda la noche. Luego, lávalo con champú y enjuágalo bien. El aceite de coco también ayuda a reducir el daño causado por el sol y otros factores ambientales.

Vinagre de manzana: El vinagre de manzana es otro producto natural que puede ayudar a aclarar el cabello en verano. Mezcla una taza de vinagre de manzana con una taza de agua y rocía la mezcla sobre tu cabello. Deja que actúe durante unos 15 minutos y luego enjuágalo bien. El vinagre de manzana también ayuda a equilibrar el pH del cabello y a eliminar la acumulación de productos.

Prueba alguno de estos trucos caseros de belleza y disfruta de un pelo más luminoso esta temporada.