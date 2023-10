Los cambios estacionales, emocionales y de hábitos que se dan en esta época del año afectan tanto a nuestro organismo como a nuestra salud mental. Para conseguir una armonía y un equilibrio en nuestro cuerpo, dos expertos médicos nos dan las 3 mejores pautas saludables para sentirnos mejor, por dentro y por fuera, en el último trimestre del año.

Apuesta por una dieta saludable

Después del verano, y de una vuelta a la rutina complicada, toca ponerse las pilas y vigilar la dieta que, además de servir para controlar el peso, tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo. Puede ser que aún no hayas conseguido apuntarte al gym o hacer ejercicio en casa o conserves algunos de los hábitos del verano en cuanto a la alimentación. ¿Qué efectos pueden tener estos factores para la salud?

El doctor Álvaro Campillo, cirujano general y digestivo en el Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer de Murcia y socio de Kobho Labs, advierte que “la ingesta excesiva de comida y alcohol y la falta de ejercicio aumenta la posibilidad de sufrir eventos cardiovasculares y complicaciones, tanto en pacientes con riesgo cardiometabólico previo como en personas predispuestas”.

Como pautas saludables en la dieta se recomienda aumentar la ingesta de verduras y frutas, y optar por incluir en tu cesta de la compra pescado azul, carne magra, legumbres, huevos, cereales integrales y grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate o las semillas. Olvídate de los fritos, los ultraprocesados, la bollería industrial, el pan blanco, los dulces… y céntrate en realizar una dieta sana basada en comida “real”.

¿Hay alguna suplementación que pueda ayudar a reequilbrar la salud del organismo? El experto señala que la suplementación adecuada, tanto en formulación como en dosis y en tiempo de administración es un aliado muy eficaz para reducir este riesgo cardiometabólico y recomienda en estos casos en los que se sigue una dieta grasa y desequilibrada optar por suplementos con trans resveratrol, omega 3 y ácido alfa-lipoico para favorecer la recuperación del organismo.

Descansa correctamente

El estrés, el cambio de hora y el poco descanso desregulan nuestros ritmos circadianos por lo que mantener una adecuada higiene del sueño es fundamental para mantener una buena salud física y mental. La falta de sueño y el insomnio provocan desajustes como apatía, fatiga, irritabilidad o falta de concentración, además aumentan el riesgo de obesidad y de padecer problemas de hipertensión.

El doctor Vicente Mera, responsable de Medicina Interna y Antienvejecimiento en SHA Wellness Clinic y socio de Kobho Labs, expone que “una concentración de melatonina baja nos produce insomnio y, al contrario, una concentración alta nos invita al sueño. La melatonina se libera de acuerdo a un reloj biológico interno en función de la cantidad de luz solar de cada día”. Para lograr un buen descanso es necesario seguir unas pautas saludables que impliquen una correcta higiene del sueño.

Fíjate unos horarios para dormir y despertar, de esta manera el cerebro se irá acostumbrando a su rutina de sueño. Cena temprano, al menos dos horas antes de acostarte para asegurarte de la digestión no interfiere en tu descanso y que no vas a tener problemas de ardor o reflujo. Aleja las pantallas también dos horas antes de dormir para que la luz azul no afecte a la producción natural de melatonina. Puedes seguir un ritual que conduzca a la relajación como por ejemplo darte un baño, utilizar aceites esenciales como el de lavanda, leer un libro o toman una infusión relajante como antesala del sueño.

¿Qué podríamos hacer para regular el sueño cuando se han desregulado nuestros ritmos circadianos? “En casos en los que se ha desajustado este reloj biológico se recomienda acudir a suplementos de melatonina. El triptófano, GABA y la teanina también favorecen la inducción, la calidad y la duración del sueño y trabajan de forma sinérgica con la melatonina”, indica el experto.

Cuida tu microbiota

Las dietas estrictas en septiembre, los cambios radicales de alimentación y la modificación de los hábitos que pueden darse en esta época, pueden afectar a nuestra microbiota intestinal y, por ende, a nuestra salud global.

“Los cambios bruscos y drásticos en nuestra dieta pueden afectar de forma importante tanto al sistema inmune como a la microbiota, lo que podría dar lugar a dolores y distensión abdominal, diarreas, alteración de las digestiones y mayor predisposición a infecciones e intoxicaciones digestivas”, afirma el doctor Campillo, experto en salud digestiva.

Los alimentos prebióticos, los probióticos, una adecuada hidratación y una alimentación saludable son elementos clave para mantener sana la microbiota y reforzar el sistema inmune. ¿Podemos darle un extra de cuidados a nuestra flora bacteriana cuando se encuentra alterada? “Convendría reforzar nuestro sistema inmune y nuestras bacterias buenas, algo que podemos hacer con dos suplementos fundamentales. Uno es la curcumina, por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antimicrobianos y de potenciación del sistema inmune (no es casualidad que los habitantes de India la consuman de forma diaria en dosis de 1-4 gr diarios). Y el otro un pre-post probiótico (que combina prebióticos, probióticos y postbióticos), que es la solución más práctica, potente y cómoda para proteger y restablecer nuestra microbiota” señala el doctor.

Lograr una buena salud de cuerpo y mente está en tu mano si sigues estas pautas saludables. Cuida lo que comes, muévete y no subestimes la importancia del descanso.