Nuestras madres y abuelas nos han transmitido algunos consejos de belleza que perduran en el tiempo, algunos más efectivos que otros. Las redes sociales también se han encargado de difundir los supuestos milagros de algunos productos, o de dar montones de recomendaciones beauty, y hay que tener mucho cuidado con estos consejos que se vuelven virales porque pueden no ser tan ciertos como predican. Expertas en cosmética nos ayudan a desmontar los mitos más extendidos del mundo de la belleza.

¿Cosméticos en la nevera?

Cuántas veces habrás leído que hay que meter los cosméticos en la nevera para que se conserven en perfecto estado y, sobre todo, para ayudar a descongestionar gracias al efecto del frío. Es uno de los consejos de belleza más populares son dura, pero ¿deberíamos guardar los productos cosméticos en la nevera para favorecer la descongestión o es un mito? Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, nos explica que “aunque un producto en frío suele descongestionar, si lo que buscamos es bajar una inflamación, lo ideal es que usemos productos ricos en ingredientes con esta función”. Es decir, opta por productos con activos descongestivos como la cafeína, el extracto de geranio o la manzanilla, y olvídate de la nevera.

Por otro lado, si metemos los cosméticos en la nevera tal vez podría dañarse la fórmula. Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, apunta a este respecto que “la mayoría de los cosméticos suelen tener ciertos porcentajes de ingredientes a partir de lípidos como el escualano, el aceite linoleico u otros aceites que pueden, incluso, estabilizar o mejorar la vehiculización de la fórmula. Si se introducen los productos en la nevera a baja temperatura, los aceites podrían cristalizarse y desestabilizar la fórmula del producto. Es por esto que no solo no es necesario meterlos en la nevera, sino todo lo contrario, deberíamos evitar hacerlo”. Ya lo sabes, corre a tu nevera a sacar tus cremas si has seguido este consejo tan popular.

Bye, bye a las tiras para los puntos negros

Llevan muchos años estando en muchos neceseres beauty para eliminar los puntos negros de la zona de la nariz. Estas tiras adhesivas se pegan en la piel y se llevan con ellas al despegarlas puntos negros y sebo, algo que se puede comprobar fácilmente porque son visibles en las tiras al desecharlas. ¿Estas tiras, aunque parecen ser efectivas, son adecuadas para la piel? Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, señala que las famosas tiras pueden irritar la piel y alterar la barrera cutánea por lo que no son del todo recomendables.

Parecen ser bastante efectivas, ¿hay alguna opción más eficaz para eliminar los puntos negros sin dañar la piel? Natalia Abollan, directora técnica de Ambari, explica que ““En cuanto a la efectividad, también puede ocurrir que no retiren todos los puntos negros. Para evitar esto, suele ser más efectivo un tratamiento continuado con retinoides y ácidos exfoliantes que irán renovando la piel y tendrán efecto seborregulador. Así, prevendremos que vuelvan a aparecer”.

Deshazte de tus tiras para puntos negros porque puedes dañar la piel y como verás hay opciones más efectivas y fiables.

¿Se puede combinar retinol con vitamina C?

Hace poquísimo tiempo las redes ardían con la recomendación de no mezclar retinol y vitamina C. Recordemos lo que le pasó a Laura Escanes que tuvo un problema grave de irritación por mezclar productos de manera inadecuada. Multitud de vídeos de influencers recomiendan no combinar en la misma rutina vitamina C y retinol. ¿Esto es cierto en todos los casos? ¿Estos consejos de belleza tienen base científica?

Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD afirma que “solo se debe evitar mezclarlos cuando se juega con fórmulas inestables, como el ácido ascórbico puro o los retinoles puros sin sistemas de estabilización y vehiculización” y añade que “lo normal es que ya casi todas las firmas trabajen con formas estables de estos principios. De hecho, se recomienda usarlos en sinergia porque unos a otros se pueden apoyar”. Déjate asesorar por expertos y no creas a pies juntitas todo lo que dicen en las redes sociales.

La vaselina como secreto de belleza infalible

Es un básico desde hace décadas. La vaselina se ha usado para suavizar los labios, fijar las cejas, cuidar cutículas, ayudar a regenerar heridas en la piel, reparar piel dañada o agrietada… es uno de esos remedios para todo que se ha transmitido de generación en generación.

El Slugging se convirtió hace unos meses en una tendencia beauty viral TikTok. ¿Qué es el Slugging? Pues nada más y nada menos que aplicar vaselina en todo el rostro para hidratar la piel en profundidad y calmarla de manera efectiva. Muchas influencers de belleza han alabado las virtudes de la vaselina y la recomiendan en casos de hidratación o irritaciones en la piel.

Es cierto que la vaselina crea una película en la piel que mantiene la humedad y que la protege de agentes externos, pero ¿realmente es conveniente aplicar este producto en la piel del rostro? “Aunque la vaselina ejerce de barrera, puede congestionar la piel. Resulta más conveniente aplicar productos ricos en ingredientes afines a la piel y que refuercen la barrera hidrolipídica. Serán ideales aquellos que la piel pueda entender como propios, como es el caso del escualano o los omegas” argumenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

No todos los consejos de belleza que se han dado desde hace tiempo tienen por qué mantener su validez eternamente. Ya sabes cuáles deberías replantearte a partir de ahora.