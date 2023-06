Cuando las famosas se ponen a trabajar en su cuerpo con tratamientos punteros, estas nos descubren muchas técnicas. Rosa Benito es una de las incondicionales a la hora de probar procedimientos que le ayuden a verse mucho más joven, y lo último que nos ha descubierto es un tratamiento de radiofrecuencia para eliminar (o mitigar) las arrugas de la zona del cuello y el escote. Es una propuesta muy buena para que recuperar la firmeza de la zona y quitarte años de encima de un plumazo.

Siendo sinceras: no existen ningún producto o tratamiento mágico que nos quite las arrugas del todo, pero sí hay opción de cuidarlas y reducirlas con cosméticos y tratamientos adecuados. En la zona del cuello y el escote la piel es más fina, presenta menos colágeno y elastina, por eso requiere ciertos mimos especiales. Además, son zonas que suelen estar más expuestas a los rayos del sol y si no se protege con la crema sola adecuada, es probable que aparezcan manchas y el envejecimiento prematuro.

Para ponerle solución debemos llevar a cabo una rutina de belleza con cremas especiales y, también, podemos apoyarnos en tratamientos estéticos a medida como el de Rosa. Ella ha probado la 'Radiofrecuencia multipolar con succión'. ¿En qué consiste? Te lo contamos todo.

Borra las arrugas del escote con el tratamiento de radiofrecuencia que ha enamorado a Rosa Benito

Presumir de un escote bonito a partir de los 60 años es posible. El secreto está en cuidar a piel en profundidad. Rosa se ha tomado muy enserio el paso del tiempo y cómo rejuvenecer la zona del cuello y escote. Por eso está probando un tratamiento estético en cabina que sirve tanto para prevenir como para reafirmar. Esta radiofrecuencia trabaja con una máquina que tiene un cabezal que al pasar por la zona la mejora estéticamente.

En cada sesión se empieza trabajando con la radiofrecuencia multipolar y tetrapolar, sin succión. Se trabaja toda la zona del escote, cuello y cara. Después de trabajar todo el cuello y el óvalo facial, se activa la succión para trabajar en 3D y se estimula la irrigación sanguínea de la dermis e hipodermis, tonificando los músculos y drenando los desechos metabólicos. Los resultados son espectaculares.

Rosa se lo hace en el centro de Maribel Yebenes, donde nos informan de la frecuencia de las sesiones: "Si lo que quieres es prevenir, con 1 o 2 sesiones al año es suficiente. Si ya sufres de flacidez y lo que quieres es reafirmar, serán necesarias aproximadamente 4 sesiones seguidas con un intervalo de 15 días o 3 semanas".